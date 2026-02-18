Expreso
glaciar en la región de Magallanes en el extremo sur de Chile.
Fotografía de archivo de un glaciar en la región de Magallanes en el extremo sur de Chile.EFE

Los glaciares, aún más amenazados por un turismo que teme su desaparición

"Turismo de última oportunidad": Más de 14 millones de personas visitan sitios glaciares cada año, agravando su degradación

La multiplicación del turismo alrededor de los glaciares de los últimos años, motivada por su riesgo de desaparición, está poniendo aún más en peligro a estas masas de hielo, advirtió el martes 10 de febrero de 2026, un estudio de la Universidad de Lausana (Suiza).

"Más de 14 millones de personas, con una mezcla de fascinación, curiosidad científica y duelo ecológico, visitan cada año los yacimientos de los glaciares más famosos (...) lo que aumenta la presión en zonas ya de por sí frágiles", advirtieron los investigadores del estudio en un comunicado.

La investigación, publicada en la revista Nature Climate Change, señala el problema del auge del turismo "de última oportunidad" donde esa "fascinación por lo que desaparece" degrada el mismo ecosistema que quiere visitar.

Como ejemplos dañinos, citaron la construcción de nuevas pasarelas de acceso, la instalación de membranas geotextiles (tejidos sintéticos) o los paseos en helicóptero alrededor de los glaciares.

60% del hielo desaparecerá

Un fenómeno que especialmente se da en Alaska, Groenlandia y la Antártida, apuntó el autor principal del estudio, Emmanuel Salim.

"Algunos turistas simplemente se irán al próximo destino popular, una vez los glaciares desaparezcan", apostilló Salim.

Los investigadores de la Universidad de Lausana destacaron, por otro lado las iniciativas ciudadanas en torno a la conmemoración de los glaciares: ceremonias funerarias en Suiza, Francia, Nepal o Islandia, eventos deportivos de sensibilización como la 'Glorious Glacier Ride' o las peticiones para prohibir el acceso a ciertos picos como el Stok Kangri en la India.

"Es necesario un análisis para comprender las motivaciones del público y cómo estas visitas o rituales podrían permitirles comprender mejor los fenómenos actuales, tomar conciencia de los problemas ambientales y adoptar comportamientos responsables y sostenibles", enfatizaron los autores del estudio.

También destacaron la necesidad de anticipar cómo gestionar las áreas posglaciales "en un mundo donde el 60 % del volumen del hielo podría desaparecer para 2100", advirtieron. 

