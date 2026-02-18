Francia bate su récord histórico con 35 días de lluvias consecutivos

Météo France confirma la cifra más alta desde 1959; el temporal Pedro amenaza con agravar las inundaciones en el suroeste

Un pato junto a una papelera en el área inundada en Las Landas, Francia.

Francia batió entre enero pasado y este mes su récord histórico de días de lluvia consecutivos desde al menos 1959, cuando comenzaron a hacerse este tipo de mediciones, con un total de 35 jornadas de precipitaciones seguidas.

Según detalló este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia meteorológica pública Météo France, el récord se batió entre el 14 de enero y el 17 de febrero.

Para que una jornada sea considerada como "día de lluvia", precisó este organismo, la acumulación media de agua a escala nacional debe ser superior o igual a 1 milímetro.

El récord anterior, con 32 días de lluvia consecutivos, había quedado fijado entre mediados de octubre y noviembre de 2023.

Está previsto, además, que las lluvias continúen en los próximos días con la llegada del temporal Pedro, que puede agravar las consecuencias aún persistentes de la borrasca Nils, debido a la gran saturación de agua de los suelos y el elevado nivel de los ríos, especialmente en el suroeste del país.

Burdeos activa plan de salvamento

En total, el encadenamiento de temporales ha dejado tres fallecidos en todo el país, según confirmó este miércoles la ministra francesa de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Monique Barbut.

En el departamento de Maine-et-Loire (oeste), que lleva en alerta roja por riadas desde el lunes, un hombre se encuentra además desaparecido desde el martes.

Junto a ese, los territorios más afectados por las crecidas de los ríos son los de Gironda y Lot y Garona (suroeste), que llevan en vigilancia máxima desde el jueves pasado, y a ellos se ha sumado el vecino departamento de Charente Marítimo.

En previsión de las nuevas precipitaciones, la ciudad de Burdeos anunció este miércoles que activará su plan comunal de salvamento por primera vez desde 1999, en previsión de un posible desbordamiento del Garona este jueves.

