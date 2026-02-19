Muerte de policía: informe del director sobre la atención y la causa

Ana Lucía Peñarreta falleció el 12 de febrero. Se desempeñaba como locutora en la radio oficial de la Policía Nacional

Ana Lucía Peñarreta Rodríguez, policía de 32 años, falleció el 12 de febrero en el Hospital de la Policía Nacional en Quito debido a complicaciones de salud, que, según sus familiares, no fueron atendidas a tiempo. Sus seres queridos informaron que el 20 de febrero acudirán a la Fiscalía para presentar una denuncia y pedir una investigación por posible negligencia médica.

Según el testimonio de su pareja, Ana Lucía comenzó a presentar fuertes dolores abdominales el 11 de febrero. Fue atendida en un centro de salud alrededor de las 11:00, donde le realizaron exámenes y permaneció en emergencias. Se diagnosticó un cuadro pancreático y la presencia de un cálculo biliar.

A las 20:00, fue ingresada a la UCI para su monitoreo, con la expectativa de que al día siguiente se trasladaría a una habitación para tratar el cálculo. Sin embargo, el 12 de febrero presentó dificultades respiratorias, fue intubada y se le realizaron más estudios. Durante los exámenes sufrió un paro cardíaco y, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 11:30.

Acciones legales

La pareja de Ana Lucía confirmó que se contactó al ECU-911 y se realizó la autopsia, que determinó que la causa de la muerte fue pancreatitis y sepsis generalizada. Los familiares aseguran que hubo irregularidades en la atención médica y presentarán una denuncia ante la Fiscalía en Quito para investigar el procedimiento. La Policía Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el fallecimiento. Ana Lucía fue sepultada en su natal Zamora Chinchipe.

Perfil de la víctima

Ana Lucía Peñarreta, nacida en Zumba, Zamora Chinchipe, tenía 32 años y era licenciada en Comunicación Social, además de magíster en Comunicación Organizacional. Antes de ingresar a la Policía Nacional, trabajó en la Gobernación de Zamora.

Ingresó como especialista a la Policía Nacional, donde trabajó durante dos años y ocho meses. Desde diciembre de 2022, estuvo en Quito, desempeñándose como locutora y administradora de redes sociales en Radio Vigía. Tenía el grado de policía y había completado recientemente el curso de ascenso.

"Desde niña quiso formar parte de una institución jerárquica. Era la tercera de cinco hermanos y la única uniformada en su familia", comentó su pareja, también miembro de la Policía Nacional.

