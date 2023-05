Cuatro son los temas que los ciudadanos consideran que deben ser atendidos por el presidente Guillermo Lasso en los meses que le quedan de mandato, según el último estudio publicado este 25 de mayo de 2023 por la encuestadora Click Report.

La mayoría de consultados señalan que el combate a la delincuencia debe ser prioridad para el Ejecutivo. De hecho, sienten que la delincuencia es el principal problema personal, del país y de las ciudades.

El siguiente es la generación de empleo, aunque el mandatario aseguró durante el Informe a la Nación que en los dos años de mandato se han creado 500 mil y que esto ha significado una reducción del desempleo de 6,3% a 3,2%. Pero el ciudadano no lo siente.

Los otros dos puntos tienen que ver con que el presidente cumpla con los ofrecimientos que hizo durante la campaña electoral y que luche contra la corrupción, algo que Lasso aseguró haber hecho, pero, al igual que el empleo, no es tangible para los ecuatorianos (ver gráfico).

En lo político, la decisión del presidente Lasso de disolver la Asamblea Nacional y adelantar las elecciones (muerte cruzada) es apoyado por el 73,9% de la población y se entiende, porque la Función Legislativa terminó su gestión con una imagen positiva de algo más del 4%, según Click.

El ánimo no despega

Pese a esta acción, solo un 8,63% cree que la situación del país es buena. En provincias como Guayas el pesimismo alcanza al 93,68% de los encuestados; en Azuay el 94,4% dijo que la situación es mala; y en Pichincha el 15,7% mantiene el optimismo.

Tampoco, creen que la gestión del Gobierno vaya a tener un vuelco en los meses que le quedan: el 75,2% dijo que sería peor y un 24,7% que mejoraría. Esto tendría relación con los niveles de aprobación del presidente.

Perfiles de Opinión hizo un estudio a propósito de los dos años de mandato y determinó, con base a sus encuestas, que cuando inició el periodo en mayo de 2021, Lasso contaba con una aprobación del 74% y en la actualidad esta se ubica en el 14%, antes de la disolución de la Asamblea.

Según la directora de esta encuestadora, Paulina Recalde, el 94% de consultados cree que el país va por el camino equivocado; el 60% dice que la situación política y económica empeorará; el 74% dijo que el desempleo aumentará y el 81% que la delincuencia va a recrudecer, explicó en FM Mundo.

Los ciudadanos no son optimistas del futuro del país. Existe incertidumbre por el futuro económico, social y político. EXPRESO

El panorama político- electoral

Aunque no hay candidatos definitivos, solo precandidatos, los ciudadanos consultados por Click Report empezaron a definir sus preferencias o descontentos con los nombres que vienen sonando en los últimos días.

Un 67,7% dijo que no votaría por el candidato que sea propuesto por el partido de Rafael Correa; el 74,8% no se ve votando por Yaku Pérez y un 74,9% no contempla apoyar a Jaime Nebot, aunque el Partido Social Cristiano (PSC) ya ha anunciado que su apuesta es por Jan Topic.

Otto Sonnenholzner contó con el respaldo del 23,3% de los consultados; Fernando Villavicencio con el 19%; Leonidas Iza con el 15% y el presidente Lasso, que en las próximas horas definirá si buscará la reelección, tuvo un 14,3% en esta encuesta.

Más resistencia existe a votar por la tendencia de centro izquierda (el 58,5% dijo que no lo haría), aunque con un margen mínimo, ya que el 57%, aseguró que no apoyaría a la centro derecha en los comicios.