La Policía asegura que los delitos relacionados con robos a personas, a domicilios, de vehículos, autopartes y motos han disminuido en los cinco primeros meses de 2023.

Y presenta cifras: mientras en los primeros cinco meses de 2022 hubo 5.655 delitos, en el mismo periodo de 2023 se registran 4.584. Eso quiere decir, según el dato oficial, que hubo una reducción de 1.071 delitos.

El comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Herrera, asegura que eso es el resultado de la nueva estrategia que está aplicando la Policía Nacional en la capital, para reducir el número de delitos como los robos en sus distintas modalidades. Esos son los que más preocupan a los ciudadanos.

La presencia de los uniformados se siente en algunos espacios públicos de la capital. La guayaquileña Mariela, de 35 años, se sorprendió cuando hace dos meses vio uniformados patrullando en San Carlos, un barrio del norte de Quito.

Antes de esa fecha la constante era observar una escasa presencia de uniformados y tener muchas denuncias de robos a partir de las 18:00. Señala que ventajosamente a ella nunca le tocó vivir esa experiencia.

Registros. Policías registran a motociclistas en dicho sector. René Fraga / Expreso

Cuenta que hace dos semanas, cuando el robo de un vehículo parqueado afuera de un restaurante de su sector se hizo viral en redes sociales, fue que sintió mayor presencia de agentes. Y ahora es común verles en sus motos o vehículos cada dos o tres horas patrullando.

Sin embargo, esos patrullajes no llegan a todos los sectores. Para Pablo Maigua, un profesional de 33 años que vive en el sector de La Paz, en el norte de la capital, la seguridad es su preocupación. Él se considera una persona informada y “ver noticias me ha causado temor por la inseguridad que hay en el país. Por esta razón, he evitado salir a restaurantes y cafeterías, una actividad que me gusta, sobre todo luego de haber escuchado de robos en esos establecimientos en los últimos meses”.

Como Pablo, Liliam Mosquera afirma que ella no siente nada de seguridad en Ponceano. “De hecho, el fin de semana robaron en una calle de mi barrio. Unas 10 personas con motos ingresaron a una fiesta privada y sometieron a todos. En los videos de las cámaras de seguridad aparecen los delincuentes”.

Ella vive en Ponceano, en el norte de Quito. En esa zona dice que las cosas están cada vez peores. “Han robado a la gente que sale con sus perritos. Hay ‘vacunadores’ que han amenazado a los dueños de un restaurante y una tienda. Incluso yo preferí mudarme unas dos cuadras, a un conjunto cerrado y que tiene mucha seguridad”. Añade que ahí nadie entra sin invitación y que hay guardias. “Todo porque me da mucho miedo andar por la calle”.

Pero el general Herrera es optimista porque asegura que los resultados de las acciones para prevenir los delitos están a la vista. Reconoce que hay una preocupación: se incrementaron las muertes violentas, producto de la violencia social.

Mientras que entre enero y mayo de 2022 se produjeron 53 muertes violentas, en lo que va del año ya van 107. De ellas, el 67 % es producto de la violencia social, que es cuando se producen riñas o peleas al interior de fiestas o domicilios, que concluyen con la muerte de alguien.

En los operativos que ejecutan los policías se han presentado nuevas dinámicas. Por ejemplo, disminuyó la presencia de armas blancas en el cometimiento de los delitos, pero aumentó la incautación de armas de fogueo o traumáticas y armas de fuego. Ahora los robos y asaltos se cometen en la capital hasta con armas de juguete.

Sectores como La Vicentina, el Centro Histórico y otros en el norte y sur de Quito están alarmados por el aumento de la delincuencia, que se produce a plena luz del día y generalmente con el uso de motocicletas.

Arma. En el Playón de La Marín se encontró un machete en un vehículo. René Fraga

En la capital, aunque esporádicos, se ha evidenciado el cometimiento de delitos como secuestros extorsivos. Un caso se registró en marzo. Una pareja fue secuestrada en la Ruta Viva mientras esperaba que un vehículo de asistencia mecánica se presente para ayudarles. Sus cuentas bancarias fueron afectadas. Fueron liberados por la Unase.

Sin embargo, el comandante Herrera sostiene que las cosas mejorarán en seguridad porque hay nuevas estrategias para combatir el delito, que involucran a los motorizados de la Policía Nacional.

Es que ahora ya no hay operativos sin productividad, sino que “el trabajo que se busca es que salen las motos en grupos de 10 para hacer los operativos enjambre, pero buscan al infractor, buscan hacer cacheos, incautar armas de fuego, armas blancas”.