Minedec abre convocatoria para especialistas de formación continua

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) anunció la apertura de la convocatoria para el cargo de Especialista de Formación Continua, en el marco del proyecto “Formar para Transformar”. La iniciativa busca fortalecer los procesos de capacitación permanente y el desarrollo profesional dentro del sistema educativo nacional.

La convocatoria está dirigida a profesionales con título de cuarto nivel, debidamente registrado en la SENESCYT, en áreas relacionadas con la educación. Los postulantes deberán acreditar al menos seis años de experiencia en el ámbito educativo, además de demostrar conocimientos en normativa del sector público y experiencia en docencia o gestión en instituciones educativas.

Perfil y requisitos de los postulantes

El Minedec detalló que los candidatos deben contar con experiencia en:

Planificación y diseño de modelos educativos.

Gestión y seguimiento de proyectos educativos.

Coordinación académica y dirección de procesos de formación continua.

Diseño de material instruccional e investigación educativa.

Gestión educativa y manejo de plataformas virtuales.

Estos requisitos buscan garantizar que los especialistas seleccionados puedan aportar a la consolidación de procesos formativos de calidad, alineados con las necesidades actuales del sistema educativo ecuatoriano.

Procedimiento de postulación

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida y documentación de respaldo en formato PDF al correo electrónico: formarparatransformar@educacion.gob.ec, colocando en el asunto: “ESPECIALISTA DE FORMACIÓN CONTINUA”.

El plazo máximo para el envío de la documentación es el 25 de enero de 2026, según lo informado por el Ministerio.

La convocatoria se enmarca en el compromiso institucional de mejorar la calidad educativa mediante la incorporación de profesionales altamente capacitados, capaces de diseñar y ejecutar programas de formación continua que respondan a los desafíos actuales del sistema educativo.

Proyecto “Formar para Transformar”

El proyecto “Formar para Transformar” busca que los especialistas seleccionados se conviertan en agentes clave para garantizar que los docentes y profesionales del sector cuenten con herramientas actualizadas, metodologías innovadoras y acompañamiento permanente.

La iniciativa también responde a la necesidad de adaptar la educación a los cambios tecnológicos y sociales, promoviendo la inclusión de plataformas virtuales y estrategias pedagógicas modernas que permitan ampliar el alcance de la formación continua.

