votaciones
Migrantes en Italia ejercen su derecho al voto por el referendúm y consulta popular.Vanessa López

Migrantes en Italia votan con esperanza: piden empleo para volver a Ecuador

Más de 100 mil ecuatorianos viven en Italia. Muchos de ellos acudieron a las urnas en busca de una mejora para su patria

Miles de migrantes ecuatorianos en Italia acudieron este domingo a las urnas con un mensaje claro: quieren un Ecuador más seguro y con oportunidades de empleo para poder regresar algún día. Desde Roma, Toscana, Venecia y otras ciudades, los votantes destacaron que la criminalidad y la falta de trabajo siguen siendo las principales razones que los mantienen lejos del país.

Como en las elecciones pasadas, más del 46% de los migrantes ecuatorianos empadronados en Italia acudieron a las urnas este domingo 16 de noviembre, cuando se celebraron las votaciones por la consulta popular y referéndum que demandó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

“Estamos haciendo fuerza para realmente se dé el cambio por la seguridad, salud y educación que tanta falta nos hace en Ecuador”, mencionó Gabriela Olaya, quien migró hace dos años y medio a Roma, huyendo de la criminalidad y el desempleo.

“Todas las veces que voy (a visitar Ecuador) la inseguridad es terrible. Esperamos que pronto pueda ver un cambio”, acotó Rocio Ramos quien lleva en Italia 27 años.

Votaciones
Los migrantes ecuatorianos llegaron al recinto electoral de Roma desde diferentes partes del país.Vanessa López/EXPRESO

Los asistentes no solo llegaron al recinto electoral desde la misma ciudad de Roma (capital de Italia), donde están empadronados 9.127 ecuatorianos, sino que además llegaron a bordo de buses y en familia, desde ciudades como Venecia, Perugia, de la región de Toscana y del sur del país.

“Ya tengo 25 años en Italia, pero siempre pendiente de mi país. Lo que espero es que disminuya la delincuencia, que mejore la salud que está peor que nunca y que haya trabajo para mis compatriotas”, indicó Edwin Atala, otro votante ecuatoriano.

Además de los votantes, hubo desde temprano afluencia de migrantes que llegaron al recinto electoral a empadronarse o cambiar de domicilio para poder ejercer su voto para las próximas elecciones. Un servicio electoral que el Consulado ecuatoriano en Italia lanzó para animar a ejercer el voto.

Votaciones
Migrantes ecuatorianos hacen filas para ejercer su derecho al voto en Italia.Vanessa López/EXPRESO
“Son servicios relacionados con las elecciones. Además del empadronamiento y el cambio de recinto, tenemos un servicio de acompañamiento para quienes tengan dificultades de movilidad. Aquí se le ayuda para que puedan ejercer su voto”, mencionó el cónsul de Ecuador en Italia, Juan Carlos Apunte.

Las autoridades calculan que en Italia residen al menos 150.000 ecuatorianos, aunque unos 80.000 son quienes están registrados legalmente. “Ya son 7 años que no voy a mi país, debido a la inseguridad. Con estas votaciones, esperemos que haya un mejor futuro para poder volver a nuestra patria con tranquilidad”, añadió Mercedes Dávalos.

