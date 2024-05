México ya tramita la denuncia presentada por la madre de Jorge Glas

La defensa de Jorge Glas, conformada por un equipo de cinco abogados de diferentes países, brindó este 7 de mayo de 2024 más detalles sobre la denuncia presentada por la madre del exvicepresidente en contra del primer mandatario Daniel Noboa, entre otros funcionarios del Estado ecuatoriano.

Aunque la denuncia de Norma Espinel, madre de Jorge Glas, fue presentada en la Embajada de México en España el 26 de abril de 2024, la misma trascendió recién el 6 de mayo de 2024. Entre los denunciados se encuentra el presidente Daniel Noboa, la exministra de Gobierno, Mónica Palencia; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela; entre otros funcionarios más.

Según Miguel Olmedo Robles, parte del equipo que lidera la denuncia de la madre de Glas en México, señaló que la denuncia fue enviada vía valija diplomática a la Fiscalía mexicana y que la misma ya se encuentra armando el expediente respectivo del caso.

"Esto significa que el fiscal federal a cargo esta recopilando todos los datos de prueba que puedan sustentar el ejercicio de la acción penal en contra de los imputados (...)", dijo y adelantó que el Ministerio Público mexicano está "ansioso" por tramitar esta denuncia y que los culpables paguen por sus actos.

Respecto a las consecuencias de la denuncia de la madre del exvicepresidente Jorge Glas, el abogado Robles indicó que será la Fiscalía de México la que defina la forma de conducción de los imputados, es decir, "si se les cita o no, si se les libra una orden de aprehensión o no, si existe una boleta roja de Interpol o no, si se los extradita o no (...)".

El 5 de abril de 2024, luego de que México otorgue asilo político a Jorge Glas, la fuerza pública ecuatoriana incursionó en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente. Desde entonces, Glas, quien tiene sentencias condenatorias por los casos Odebrecht y Sobornos, permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca.

