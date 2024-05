Canciller de México narra cómo policías "seguían" a sus diplomáticos en Ecuador

En su versión, la Canciller de México, Alicia Bárcena, narró en una entrevista exclusiva a Diario El País cómo procedió la Policía ecuatoriana en los exteriores de la sede diplomática de México, situada en Quito, el pasado 5 de marzo, días antes de que Ecuador irrumpiera en la Embajada y arrestara al exvicepresidente sentenciado Jorge Glas. Incluso, manifestó lo que -a su parecer- motivó este comportamiento. Una teoría que ha calificado como ridícula.

Bárcena relató que la Embajada de México no solo "estuvo asediada" por la fuerza pública ecuatoriana, también, narró en una entrevista concedida a Diario El País, que "la policía seguía a la embajadora y a los funcionarios. Pensaban que íbamos a sacar a Jorge Glas en una cajuela". Una teoría que ella calificó como ridícula, pues ha dicho que pesa aún más el derecho internacional.

"Algo que no íbamos a hacer jamás. Nunca. Es ridículo pensar que íbamos a actuar contra el derecho internacional, de lo contrario no estaríamos ahora en la Corte de La Haya. No somos iguales, nosotros no vamos a violar el derecho internacional", relató Bárcena.

Durante la entrevista, la Canciller de México también fue consultada sobre porqué Ecuador "fue tan lejos" al irrumpir en su Embajada, el pasado 5 de marzo. Ella respondió que francamente, Ecuador calculó mal y mostró mucha inexperiencia. "Pero no tengo ni idea de por qué lo hicieron. Ni en los peores momentos de las dictaduras latinoamericanas sucedió algo así. Ni Pinochet ni Videla. Ningún dictador...".

Sobre la concesión de asilo político por parte de México a Glas, Bárcena detalló que, en primer lugar, no se debió ver como una provocación, pues argumentó que México venía dialogando con Ecuador, y segundo, "porque no hay equivalencia ninguna entre conceder un asilo y asaltar una embajada. ¿Qué sigue ahora? Pues que la Corte de La Haya tome una decisión muy clara respecto a la violación de un recinto diplomático. Si no lo hace, se crearía un precedente enormemente grave.

Sobre el fin del conflicto diplomático que ahora se debate en la Corte Internacional de Justicia, la secretaria de Relaciones Exteriores de México barajó una posibilidad, siempre y cuando se entregue al sentenciado Glas. "Si nos dan el salvoconducto y nos entregan a Jorge Glas, podemos empezar. La otra, que nos faciliten acceso consular. Él es asilado político nuestro y está enfermo en la cárcel y bajo unas condiciones bastante malas", declaró.

