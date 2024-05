Madre de Jorge Glas, Norma Espinel, presentó una denuncia en contra de Daniel Noboa

La demanda no se hizo en Ecuador, sino en la Embajada de México en España. También fueron demandados otros funcionarios

Se abre otro frente al conflicto diplomático entre Ecuador y México. La madre del exvicepresidente sentenciado Jorge Glas, Norma Espinel, acudió a la Embajada de México en España, este lunes 6 de mayo de 2024, para demandar la incursión policial de Ecuador en la Embajada de México, situada en Quito, para capturar al exvicepresidente, el pasado 5 de marzo. Así lo confirmó una fuente de la Embajada mexicana en Madrid a la agencia EFE.

Norma Espinel no solo demandó, por esta causa, al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también a la Ministra de Gobierno, Mónica Palencia; al comandante de la Policía Nacional, César Zapata Correa; y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo.

Según replicó el medio de comunicación ABC Internacional, la familia de Jorge Glas, quien tiene varias condenas por corrupción a cuestas, denunció al presidente Daniel Noboa y parte de su gabinete por los delitos de torturas, secuestro e incumplimiento de los derechos humanos.

La demanda dice, según ABC, que el exvicepresidente de Rafael Correa "fue secuestrado en la sede diplomática mexicana, torturado por los efectivos policiales que ejecutaron su captura y que, ya en instalaciones carcelarias, el maltrato prosiguió".

En ese sentido, el abogado Miguel Olmedo, quien interpuso la demanda, afirmó a ABC Internacional que todos los delitos denunciados están previstos en el artículo 147 del Convenio IV de Ginebra de 1949, que protege a personas civiles en tiempos de guerra.

La defensa de la familia Glas- Espinel precisó que el Código Penal Federal mexicano da competencia territorial a la Fiscalía General para investigar los hechos que ocurren en embajadas y la Norma 157 del compendio consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que los tribunales nacionales pueden asumir una jurisdicción universal, cuando se trata de crímenes de guerra.

"Cuando existe un conflicto armado no estatal como éste se aplican los convenios de derecho humanitario y uno de esos delitos contemplados en el Convenio IV de Ginebra son los delitos de las detenciones ilegales y allí es donde no opera la inmunidad del jefe de estado, porque este tipo de delitos no entran en esa inmunidad de delitos comunes", dijo la defensa de la familia de Glas a ABC.

