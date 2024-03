Metástasis: previo a su vinculación, Aleaga dice que custodia policial lo espiaba

Horas antes de que se desarrolle la audiencia de vinculación en su contra por el denominado caso Metástasis, el exlegislador correísta Ronny Aleaga apareció en sus redes sociales reprochando el trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Incluso dijo conocer cuál será la argumentación de la Fiscalía General del Estado en la diligencia.

Para este 15 de marzo de 2024 está prevista la audiencia de vinculación contra de 13 personas al caso Metástasis, entre ellas, el exasambleísta Aleaga. Otras personas a vincular son la exfiscal del Guayas, Yanina Villagómez, y la excomisionada para la pacificación de los centros penitenciarios, Claudia Garzón; entre otros.

"Es importante que todos sepan que, aunque aún no se ha llevado a cabo la audiencia de formulación de cargos, tengo pleno conocimiento de que la fiscal general Diana Salazar podría presentar argumentos que carecen de elementos probatorios para vincularme en actividades ilícitas", dijo Aleaga en un video colgado en su cuenta de X.

También se pronunció respecto a un pedido de información señalado por Fiscalía que hizo durante sus funciones como asambleísta del correísmo. "El simple acto de solicitar información durante mi tiempo como asambleísta, no constituye una prueba de estar involucrado en actividades ilícitas", siguió y resaltó que no puede ser imputado porque no ha favorecido a nadie y que, incluso, coordinó oficios con Salazar.

"Es momento de brindar al país una dosis de verdad y honestidad” Exhortamos a que la justicia realice su labor dentro de los límites legales y no bajo manipulaciones.



Me defenderé con todas las herramientas que me asiste la ley, porque tengo un hijo, unos padres y una familia… pic.twitter.com/hxirYsj23q — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) March 15, 2024

Aleaga, además, desveló que, cuando formó parte del programa de víctimas y testigos, la custodia policial que le fue asignada lo espiaba: "Es evidente que estos mismos servidores policiales estuvieron infiltrados en mis actividades diarias y, aparentemente, esto resultó en la entrega de información sobre mis rutinas, fotos y videos a los delincuentes para construir falsos positivos".

Previo a que la fiscal Diana Salazar solicité su vinculación, Aleaga la increpa: "¿Qué pruebas concretas respaldan estas acusaciones? ¿Es acaso otra vez su cuento del influjo psíquico?". También dijo que la vinculación que pretende Fiscalía se basa en diferencias personales y no de algo que se pueda probar. "Yo puedo responder mis actos, ¿podrá usted responder por los suyos?", terminó Aleaga.

En los chats del caso Metástasis entre el capo del narcotráfico Leandro Norero (+) y el prófugo de la justicia Xavier Jordán, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga es mencionado bajo el alias de Ruso, según ha identificado la Fiscalía General del Estado. Cuando el Ministerio Público anunció que pedirá su vinculación, Aleaga señaló que eso era una "crónica de una persecución anunciada".

