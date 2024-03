Casos Metástasis y Purga obligan a los partidos a ‘remojarse la barba’

Está en curso la etapa preelectoral para los comicios generales del 2025, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE). La fecha límite para presentar documentos para verificación e inscripción de las organizaciones políticas será el 14 de mayo de este año. Expertos observan los efectos que están generando los casos Metástasis y Purga sobre la carrera electoral de los movimientos y partidos.

Hasta la fecha hay dos organizaciones políticas mencionadas en los casos, debido a supuestas vinculaciones de figuras que formaron parte de sus filas. A Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), la Fiscalía lo relaciona con Metástasis, por supuestamente ser alias Ruso, operador político del narcotraficante fallecido Leandro Norero, por lo que busca vincularlo al caso. Y Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) vinculado al caso Purga, tiene prisión preventiva por el supuesto delito de delincuencia organizada.

El analista electoral Alfredo Espinosa ve que ambos partidos mantienen su presencia en algunas provincias donde no llega la atención estatal, pero indica que su fuerza ha disminuido por múltiples razones. Observa que “hay un buen sector de la ciudadanía que se ha vuelto indolente ante la corrupción” y que las investigaciones han generado mayor estupor en la clase media y no en los sectores marginales, por lo que estos casos no significarán “un descalabro electoral”.

Sin embargo, habrá efectos sobre las figuras que escojan para lanzarse a las presidenciales. “Uno de los primeros afectados serán los precandidatos que corran por estas tiendas políticas. Tendrán que lidiar con el espectro de la corrupción, porque la gente vota por los candidatos, no por los partidos”. Eso a su vez limita la posibilidad de captar votos en sectores donde dichos partidos no tienen mayor presencia, sostiene.

Debido a las posturas que han adoptado los líderes y actores del PSC y la RC, de una aparente defensa de Muentes, el analista político Max Donoso Muller sospecha que existiría un acuerdo “de que caiga quien tenga que caer, con la tranquilidad de llegar a las próximas elecciones”.

Considera que pese a los casos judiciales, será a partir de los resultados de la consulta popular que se vislumbrará cómo quedan Daniel Noboa y sus aliados de la Asamblea Nacional (PSC y RC) en el campo electoral.

El penalista Xavier Andrade dice que el caso Purga avanza dentro de los plazos legales. Proyecta que habrá más nombres porque en una investigación por delincuencia organizada en general hay vínculos estructurados por jerarquías y pueden identificarse otros delitos, como lavado de activos, cohecho o concusión.

Añade que en ocasiones hay políticos procesados declarados inocentes, que se convierten en mártires y son elegidos con amplia votación.

Espinosa cree que sí hay una afectación a la clase política por los casos que investiga la Fiscalía y resalta que los partidos del país “tienen élites políticas derruidas, casi ausentes, que no han llegado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos”. Los expertos coinciden en que habrá que esperar los avances de la Fiscalía para saber si los casos salpican o no a otros actores o tiendas políticas. Hasta mientras, estas deberían poner la barba en remojo.

Max Donoso, analista político

"De una u otra forma afecta. Políticamente les afecta (Metástasis y Purga al PSC y a la RC). Es un poco complicado. Las bases, tanto de un partido como del otro, son casi ciegas".

Xavier Andrade, penalista

"Dentro de una estructura criminal, un elemento es la jerarquía. Yo no creo que ya se haya llegado a la cabeza de la jerarquía de esta delincuencia organizada".

El viernes, 15 de marzo, será la audiencia de vinculación. La Fiscalía buscará incluir a Aleaga y otras 12 personas en el caso Metástasis, del que se deriva Purga.

