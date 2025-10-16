Media hora de caos en Puerto Santa Ana: ¿qué provocó el cierre total del sector?

Consultado por EXPRESO, una fuente del Grupo Nobis aclaró que quien estuvo en el sitio fue Lavinia Valbonesi

Policías se encargaron de desviar el tránsito durante la visita.

El exclusivo sector del Puerto Santa Ana, en el norte de Guayaquil, vivió este jueves una escena de confusión y molestia ciudadana cuando un fuerte operativo policial y militar bloqueó todos los accesos durante cerca de media hora. Los conductores quedaron atrapados, los peatones no podían ingresar y, en redes sociales, comenzaron a circular rumores de una supuesta amenaza de bomba.

Sin embargo, no se trataba de un incidente de seguridad pública, sino de una visita privada. Según confirmaron tres agentes policiales a EXPRESO, el cierre se ejecutó por la llegada de una integrante de la familia Noboa y mencionaron que se trataría de Isabel Noboa, empresaria y tía del presidente Daniel Noboa, pero horas más tarde el Grupo Nobis aclaró a EXPRESO que la persona en cuestión era Lavinia Valbonesi, primera dama del Ecuador.

Un operativo que confundió a la ciudad

El cierre inició alrededor de las 17:00, cuando agentes uniformados realizaron un “barrido” en los alrededores del malecón del Puerto Santa Ana. El ingreso por la avenida Numa Pompilio Llona quedó totalmente restringido.

Testigos contaron que una caravana de vehículos oficiales con escoltas armados llegó minutos después, mientras los uniformados desviaban el tránsito y pedían a los transeúntes despejar el área.

“Nos dijeron que no podíamos pasar, que había una autoridad. Nadie explicaba nada. Pensamos que había una emergencia o algo grave”, residente del sector.

Quejas y congestión: “Parece que se han comprado el país”

El despliegue provocó un caos vehicular que se extendió hasta el cerro Santa Ana y parte del Malecón Simón Bolívar. Decenas de conductores tocaron bocinas, mientras algunos vecinos grababan videos de las filas de autos paralizados.

“Es una total falta de consideración. Perjudica a todos los que vivimos y trabajamos aquí. Ella ni siquiera es funcionaria pública”, reclamó una vecina.

“Llegué tarde a clases por esto. Afectan nuestras actividades por privilegiar a su familia. Parece que se han comprado el país”, añadió la universitaria Kerly Alcívar.

Precisión oficial del Grupo Nobis

Consultado por EXPRESO, una fuente del Grupo Nobis —conglomerado empresarial de Isabel Noboa— aclaró que ella no estuvo presente en el sitio sino Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Noboa.

La confusión surgió porque los primeros agentes consultados en el lugar aseguraron que se trataba de Isabel Noboa, versión que este medio difundió en una primera actualización.

El tránsito volvió a la normalidad

Cerca de las 17:45, la caravana presidencial abandonó el sitio y los accesos fueron reabiertos. Aunque el flujo vehicular se normalizó poco a poco, el episodio dejó malestar entre los residentes y visitantes del sector, que exigieron explicaciones por el cierre de una zona pública sin aviso previo.

