Para Mayra Salazar, siempre hay formas de ‘llegar’ a un juez

Uno de los episodios que mejor retrata el sistema de justicia del Guayas ocurrió en un intercambio de mensajes entre Mayra Salazar y su contacto “Andrea Vargas ONU”.

El 18 de octubre de 2023, la amiga le pregunta a la comunicadora de la Corte del Guayas si conoce al juez Aquiles Dávila Gómez. Salazar responde que sí. Su amiga le llama y, acto seguido, le envía el número del proceso 09292-2023-01675.

Hace una breve explicación. Explica que su padre es víctima de un abuso, pues un juez de Balsas le dictó una medida cautelar para que no intervenga en una junta de accionistas.

Mayra Salazar, quien entregará su testimonio anticipado en el caso Metástasis el próximo jueves, le pide a su amiga que esté tranquila. “A ese juez le encanta el $, así que de ley agarro, vamos el viernes a hablar con él”.

Al revelar su plan, Salazar siempre usa plural; en el desarrollo de la charla, deja ver que no se trata de una injerencia en la independencia de los jueces a título personal, sino que es “la Dra” quien habla con el juez y quien puede “meterle miedo”.

La amiga dice ser víctima de la corrupción judicial y, por sus mensajes, está dispuesta a arreglar su asunto siendo parte de ese sistema dañado. “Te digo en confianza, si él quiere $ avísame, lo que no quiero es tener un juicio ahí de a gratis”.

Salazar responde que el viernes 20 de octubre de 2023 hablarán con el juez. Pero antes, la amiga necesita ayuda para que el juez le envíe un documento.

La funcionaria le dice que están llamando y tras conseguirle los documentos, comparte con su amiga otro de los secretos a voces: que hay jueces que no redactan sus fallos. “Al parecer (el juez) no tiene idea del proceso. Creemos que se la hicieron. A veces hay jueces (es su caso) que los secretarios les hacen y ellos solo firman porque son vagos. Por eso le metimos miedo diciendo que era de alguien de la ONU”, explica Salazar.

Llega el viernes. Salazar le cuenta a su amiga cómo les fue, a ella y a “la Dra” con la reunión. “Amiga, ya hablamos con el sr., que ya va a revisar y va a ver cómo nos ayuda. Se portó chévere, sí le dije que avise si quiere algo (de dinero). Se hizo el digno, jajaja, esperemos”.

El 25 de octubre llega el fallo. La amiga le envía el documento a la relacionista pública y le dice que el juez le mintió a la Dra. en la cara, pues ha dictado en contra de sus intereses.

Es ese momento cuando Salazar, quien se ha caracterizado por su extroversión, le cuenta cómo funciona la justicia en segunda instancia.

Primero le pide que apelen. “En la Sala hacemos fuerza y pedimos a los de contencioso que nos acompañaron (a algún evento) que apoyen”.

La amiga está turbada. No puede creer que el fallo no saliera como esperaba. Se queja. Se llena de congoja y dice que dejará todo como está. Pero Salazar insiste en la apelación.

“Amiga, hay jueces hdps y este es uno de ellos. Mira que se le dijo lo del $ y aun así nada. Eso quiere decir que sí tenía compromiso, solo que se hizo el pendejo, el que no sabía... Dile a Luis que apelen”.

La amiga le expresa sus dudas sobre lograr que su causa llegue hasta los jueces que la conocen. A lo que Mayra, con total sinceridad, le comenta que por ahora es complicado.

“Amarrar ahorita sorteos está jodido porque cambiaron el sistema y solo se hace desde Quito con el amigo XM y ese te va a sacar un chxxx de plata”.

Le insiste en que lo mejor es apelar. “Deja que llegue (a la Corte Provincial del Guayas). Yo puedo pedirle a la del sistema que me avise apenas llegue a ver quiénes están activos ese día... Apela, que no se pagará a ningún juez. Si es juez amigo, de los que fueron (a alguna salida) ayudarán, si es juez amigo que no fue, hablaremos y si es juez enemigo te lo diré, pero siempre hay una forma de llegar”, cuenta Salazar.

EXPRESO buscó al juez y a la amiga, pero ninguno respondió hasta el cierre de esta edición.

Causas. Mayra Salazar está procesada en el caso Metástasis, en donde dará su testimonio. Sus chats constan en el caso Purga.

