Fabiola Gallardo apoyaba a Luisa, pero se reunía con Dalo

Una era la Fabiola Gallardo que daba entrevistas y se indignaba con la violencia y la corrupción en Guayas, y otra la Fabiola Gallardo que, convencida por la falsa seguridad de su teléfono, chateaba con su asistente Mayra Salazar Merchán.

No había reparos entre las dos. Tampoco daba un pie en falso si no contaba con el criterio de Salazar. El 1 de octubre de 2023, Gallardo le pide a su funcionaria que agende una cita con Luisa González, entonces candidata a la Presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. Salazar le responde que no es buena idea. “Deje que se defina todo, no es conveniente para nosotros reunirnos antes. Tampoco va a tener tiempo ahora”.

Gallardo le insiste que la reunión puede ser por Zoom, por teléfono o en un almuerzo. A lo que Salazar le vuelve a insistir la falta de conveniencia y que no entiende por qué. “Yo estoy con ella. Mi voto. Pedirle trabajo”, responde Gallardo al intentar explicar sus motivaciones.

“Si no llega a ganar, bien quemada que queda”, le dice Salazar. La presidenta de la Corte del Guayas le asegura que sí va a ganar, que Gaviota (quien le hace las ‘limpias’ y rituales de protección) se lo ha asegurado.

Salazar le comenta que le pueden tomar una foto y le cuenta su ejemplo. “Yo me reuní hasta con Glas y quién sabe eso. ¡Nadie! Solo tres personas, incluyéndole ahora a usted. No me conviene una foto ni nada”.

La relación entre la máxima autoridad de la justicia del Guayas y su relacionista pública era de tanta confianza que incluso Dalo Bucaram contactaba a la comunicadora para organizar citas con la jueza.

En una conversación del 31 de septiembre de 2023, Salazar le dice que Dalo Bucaram ha pedido una cita para un caso de una mujer que denuncia a dos administrativos del IESS. Bucaram, en otros chats, muestra más cautela con Salazar, pues en lugar de escribir le pide que le avise si está libre para llamarla y solo una vez escribe un número de caso. Corresponde al juicio por delincuencia organizada de Noé Salcedo, hermano de Daniel, vinculado a la trama de corrupción en los centros del IESS, cuyos allanamientos se dieron en el gobierno de Lenín Moreno.

Fabiola Gallardo le dice a su asistente que la reunión con Dalo puede ser afuera de la oficina, pero ella le responde que no le conviene porque los pueden ver y tomarles fotos. “Mejor en la oficina, que controlamos todo”, contesta la jueza.

El control de la Corte Provincial que hacía Gallardo incluía falsear los registros biométricos. El 11 de noviembre de 2023, luego de recibir constantes reportes sobre la impuntualidad de Salazar, le propone una solución. “Tratemos de hacer algo. Que Bryan convenza al de Talento Humano y registren como su huella la de otra persona”.

Salazar pregunta sorprendida si eso es posible. “De poder se puede. Hay que ver si quieren”, le contesta.

El plan es que otra persona se haga pasar por Mayra Salazar. O registrar otro dedo, no escaneado, de algún funcionario como si fuera de ella. “Si no, le sacamos el dedo a un muerto”, escribe la comunicadora. A lo que ambas estallan en risas.

Como presidenta de la Corte del Guayas, Gallardo también ejerció, por encargo, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas.

El 26 de abril de 2023, aprovechando la potestad que tenía, ordenó el reintegro del juez Edis Oseguera Villamar. En 2022 la Corte Constitucional determinó que Oseguera había cometido un error inexcusable.

Otro juez que volvió al cargo gracias a la red de Fabiola Gallardo fue Carlos González Abad, quien les devolvió 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías y ratificó el sobreseimiento de Xavier Neira y Oriana Rumbea en el caso Citadel. El Consejo Nacional de la Judicatura lo suspendió del cargo en octubre de 2022 y en enero de 2023 lo destituyó. Sin embargo, gracias a un informe de reintegro firmado por Mercedes Villarreal, otra señalada en el caso Purga, se logró eludir la ley.

Causa. Purga tiene 12 procesados y es la primera derivación del caso Metástasis, que ya tiene medio centenar de sospechosos.

