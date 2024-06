Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado en Caso Purga: esto es lo que dijo

Este lunes 3 de junio de 2024 se escribe un nuevo capítulo del Caso Purga. Hoy, Mayra Salazar y Daniel Salcedo rinden su testimonio anticipado sobre el esquema de corrupción que presuntamente operaba en el sistema judicial del Guayas. Diana Salazar, la fiscal general del estado, está a cargo de la diligencia.

Salazar, excomunicadora de la Corte del Guayas y supuesta operadora del narco Leandro Norero, rindió su testimonio anticipado por el Caso Metástasis en marzo. Este lunes lo hizo por el caso Purga.

Aseguró que tenía conocimientos sobre tres temas puntuales: 1. El Banco del Pacífico y cómo el señor Pablo Muentes Alarcón controlaba el sistema judicial del Guayas. 2. El Cuerpo de Ingenieros de Ejército y cómo Fabiola Gallardo cambiaba fallos judiciales a cambio de dádivas. 3. El tema de tráfico de tierras de Pablo Muentes por el que está procesado su primo, Fausto Alarcón.

¿QUÉ DIJO MAYRA SALAZAR?

Esto es lo que dijo Mayra Salazar sobre Fabiola Gallardo y Pablo Muentes

Desde octubre de 2021, comencé a trabajar con la señora Fabiola Gallardo, cuando le organicé toda la campaña para la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Ella ganó la presidencia en enero de 2022. Un mes más tarde, en febrero, fui contactada por el señor Johann Marfetán, quien me citó a una reunión en la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. En esa reunión, me informaron que necesitaban una persona encargada de la comunicación. Johann Marfetán me explicó que mi sueldo sería pagado por Pablo Muentes.

Así, el juez Johann Marfetán coordinó una reunión con Pablo Muentes en Isla Mocolí, Urbanización Mocolí Golf Club. En esa reunión, me dijeron que mi trabajo consistía en gestionar la comunicación de la Presidencia y asesorar a Fabiola Gallardo en todo, desde cómo combinar su ropa hasta obligarla a maquillarse, ya que no le gustaba, y mejorar su dicción. Me informaron que debía convertirme en la mano derecha de Fabiola Gallardo y que cada uno de sus movimientos debía ser reportado a Pablo Muentes. Mi remuneración era de 2.500 dólares, que el señor Pablo Muentes me pagaba en efectivo en su domicilio, al que yo denominaba centro de operaciones.

Mi escritorio en la Corte estaba dentro de la sala de sesiones de la señora Gallardo. Estar allí menos de cuatro meses me permitió ganarme su confianza y estar al tanto de su información personal. Ahora veo que algunos, en sus versiones, dicen que no me conocen, que no me han visto, cuando hasta viajamos juntos...

Conocer las entrañas del sistema me permitió entender cómo se manejaban los jueces, quién controlaba el sistema de justicia y cuáles eran las estrategias de ciertos abogados.

Daniel Salcedo llegó a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado. RENÉ FRAGA

Lo que dijo Mayra Salazar sobre Pablo Muentes y el Banco del Pacífico

Pablo Muentes Alarcón me pidió que manipulara el sorteo para el caso del Banco del Pacífico y que recayera en una sala que ya estaba prevista. Ahí es cuando hablé con Susana Batalla, coordinadora de la Corte del edificio del Guayas. Ella manejaba todo, desde encender las luminarias y las piletas, hasta coordinar la seguridad y recibir las causas que llegaban de otras unidades y que debían ser ingresadas y sorteadas. Entonces ella me dijo que era casi imposible manipular el sistema, ya que debíamos desactivar a los tribunales que no queríamos que salieran y solo activar el que nos habían pedido, que estaba confirmado por los jueces Nelson Ponce, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana.

El señor Nelson Torres fue llevado a una reunión a la casa de Pablo Muentes por medio de Johann Marfetán. Esto lo sé porque yo también fui a esa casa. El señor Nelson Ponce se habría comprometido a ser el puente de unión. Ulises Torres le pidió a Fabiola Gallardo que no me lleve, ya que yo la acompañaba a cada actividad, incluso a sus almuerzos. Él se negó a participar en las pretensiones.

Por lo que Pablo Muentes ordenó a otra de sus operadoras, Mercedes Villarreal, que lo sacara de la Sala Civil y Mercantil. Entonces se realizó un traslado administrativo del señor Ulises Torres de la Sala Civil y Mercantil a la Sala de la Familia.

En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia para receptar los testimonios anticipados de Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Fiscalía

Cuando quedó esa vacante, había que buscar otro juez. Así llegó Lino Ramos, alias Pinchaguay, un alias que le puso Johann Marfetán. Lino Ramos aceptó alinearse y cuando ya se conformó la sala, se procedió a confirmar la sentencia de primera instancia. Esa sentencia fue redactada por la señora Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, exjueza de la Mujer y expareja sentimental de Fabiola Gallardo.

Nelson Ponce digitalizó todo el expediente del caso Banco del Pacífico, que se me fue entregado en un pendrive y que yo entregué a Tatiana Villafuerte. El señor Lino Alberto Ramos pidió que se contratara a su hijo en el Consejo de la Judicatura en octubre de 2023. Mientras tanto, Alfonso Ordeñana fue el único que salvó su voto, y por eso Pablo Muentes pidió a la señora Mercedes Villarreal que lo castigara enviándolo a otra sala. Al juez Alfonso Ordeñana se le acercó Nelson Ponce para pedirle que fallara a favor de Pablo Muentes Alarcón, pero él lo negó. Quiero creer que es por miedo, porque ahora sabemos quién es Pablo Muentes Alarcón.

Lo que dijo Mayra Salazar sobre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército

Se trata de una acción de protección puesta por el coronel Freddy Játiva en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito, que recayó en el tribunal conformado por Henry Taylor, Guillermo Valarezo y Fabiola Gallardo, quienes fallaron a favor del Cuerpo del Ejército. Para llegar a este fallo, Fabiola Gallardo pidió al Cuerpo de Ingenieros que cambiaran el piso del Salón de los Presidentes, Leopoldo Carrera. Hubo muchas conversaciones de coordinación. Para ello, Fabiola Gallardo me pidió que contactara con Andrés Chávez y Ruth Catalina Solano, en el Hotel Oro Verde. Con ellos fuimos a escoger los materiales. La evidencia de esto está en los chats con fotografías que envié a Fabiola Gallardo para que escogiera.

También hubo una reunión en la que los militares trajeron estatuillas de bronce para cada juez que estuvo en la causa. En esa reunión estuvo la señora Elcy Celi, vocal suplente de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura. Ella intermedió para cambiar el fallo por pisos, chocolates, botellas de whisky y estatuillas. El sueño de la señora Fabiola Gallardo era dejar una obra física al finalizar su presidencia e incluso quería poner una placa.

El mensaje de Mayra Salazar a Fabiola Gallardo

Señora Fabiola Gallardo si quería ser recordada por algo importante reconozca que yo he dicho la verdad. Reconozca para quién trabajaba. Es mejor ser recordada como un ser humano que sí se equivocó que ser recordada por ser una corrupta, líder de un grupo de delincuencia organizada.

Lo que dijo Mayra Salazar sobre los hijos de Pablo Muentes

Mayra Salazar, testigo en el caso Purga, mencionó a dos de los cuatro hijos de Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano, durante su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Primero mencionó a Nicole Muentes, cuya boda se celebró el 3 de junio de 2023 en Cartagena, Colombia. Salazar afirmó que Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, de la Corte de Justicia del Guayas, asistieron a la boda y que ella compró sus pasajes aéreos. Esto contradice el testimonio de Marfetán, quien ha negado conocer a Muentes o haber tenido reuniones en su casa en Isla Mocolí.

El segundo hijo nombrado fue Óscar Muentes, accionista de Agrocamarón y presunto operador de su padre en contratos de servicios de limpieza para las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura de Guayas. Salazar indicó que Óscar mencionó una oportunidad para un contrato de limpieza en el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Guayas que no se concretó debido a desacuerdos sobre el "peaje" solicitado.

