Pablo Muentes dice que Mayra Salazar miente para salvarse

El exlegislador social cristiano Pablo Muentes ha hecho pública una carta en donde responde las afirmaciones proferidas por Mayra Salazar, en su testimonio anticipado del 28 de marzo de 2023.

El político, que guarda prisión preventiva en la cárcel de La Roca, señala que Salazar, ex comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, mintió en su testimonio para lograr un acuerdo de cooperación en la Fiscalía, que en la fase de juicio se traducirá como una posible pena reducida del cargo de delincuencia organizada.

“Hago público que conocí a Mayra Salazar a través de Fabiola Gallardo y fue ella (Salazar) quien me ofreció sus servicios de comunicación. En razón de aquello, la contraté para una corta campaña, pues en ese momento yo era víctima de un ataque sistemático por parte de una entidad financiera, particularmente por el abogado Ricardo Noboa, en medios de comunicación y en redes sociales. Esa ha sido mi única relación con Salazar. Es absolutamente falso que yo le haya pagado el sueldo por estar en la Corte Provincial”, dice la carta divulgada por el abogado

Muentes agrega que Salazar jamás fue una persona de su confianza. Dijo que eran falsas sus aseveraciones sobre el manejo que Muentes supuestamente hacía de la justicia del Guayas. Como argumento recordó que tiene un juicio desde hace más de 20 años con el Banco del Pacífico y que la justicia fue la que falló a su favor y fue un perito quien estableció un monto de reparación de 4 millones de dólares por los daños causados por el litigio bancario.

“Se me acusa de reuniones con vocales del Consejo de la Judicatura en mi casa. Falso. Es público que yo he tenido una fuerte enemistad con Xavier Muñoz (exvocal de la Judicatura) el mismo que en su testimonio anticipado reconoció que yo era su enemigo”.

Sobre la presunta disputa con María Josefa Coronel, exdirectora de la Judicatura del Guayas, él asegura que no es verdad y que tampoco esa presunta animadversión se haya originado por los contratos de limpieza de las instalaciones judiciales que, según Salazar, Muentes manejaba. “Yo no tengo empresas de limpieza y la misma señora Coronel, en su versión, mencionó que ni siquiera sabía que yo tenía ese tipo de compañías”.

“A Fabiola Gallardo sí la conozco. He tenido una relación respetuosa mas no de amistad, al igual que con el juez Marfetán, a los demás jueces involucrados en este proceso no los conozco. Esa es la verdad no tengo nada que ocultar”, finaliza su carta.

Sobre las pruebas o evidencias que Muentes dice haber reunido en dos meses, no se hace una referencia sobre su naturaleza, si son documentos, chats, etc o si estas han sido entregadas a la Fiscalía o si las dará a conocer a la opinión pública.

