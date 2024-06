Mayra Salazar y Daniel Salcedo: testimonios anticipados en vivo

Este lunes 3 de junio de 2024, Mayra Salazar y Daniel Salcedo rinden testimonio anticipado por el denominado caso Purga en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), al norte de Quito.

Salazar y Salcedo pertenecen al sistema de protección de víctimas y testigos al que accedieron para colaborar con la justicia en este caso. La audiencia se desarrolla como si fuera un juicio, están presentes fiscal y defensa. Además se realizarán preguntas y repreguntas, algo que no ocurrió en marzo pasado cuando Mayra Salazar rindió su testimonio anticipado por el caso Metástasis.

TESTIMONIO DE MAYRA SALAZAR

"Conozco tres temas puntuales a los que hoy me voy a referir: Banco del Pacífico y cómo el señor Pablo Muentes Alarcón controlaba el sistema judicial del Guayas. El Cuerpo de Ingenieros de Ejército y cómo Fabiola Gallardo cambiaba fallos judiciales a cambio de dádivas. Y, el tema de tráfico de tierras de Pablo Muentes por el que está procesado su primo, Fausto Alarcón", esta ha sido la introducción de Mayra Salazar a su testimonio.

Desde octubre de 2021 comencé a trabajar con la señora Fabiola Gallardo, cuando le armé toda la campaña para la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. Ella gana la presidencia en enero de 2022, un mes más tarde, esto es en febrero, soy contactada por el señor Johann Marfetán y me cita a una reunión en la Presidencia de la Corte Provincial del Guayas. En esa reunión me dicen que necesitaban una persona que se encargue la comunicación, pero me indican que mi sueldo sería pagado por Pablo Muentes.

Sobre Fabiola Gallardo

Es así que el juez Johann Marfetán coordina una reunión con Pablo Muentes, en Isla Mocolí, Urbanización Mocolí Golf Club. Ahí me dijeron que mi trabajo era de comunicación de la Presidencia, tenía que asesorar a Fabiola Gallardo en todo, cómo combinar su ropa, obligarle que se maquille porque no le gustaba, mejorar la dicción... Me dijeron que debía convertirme en la mano derecha de Fabiola Gallardo y que cada movimiento debía ser reportado a Pablo Muentes. Mi remuneración era de 2.500 dólares, que el señor Pablo Muentes me pagaba en efectivo en su domicilio, que yo denominaba centro de operaciones.

Mi escritorio en la Corte estaba dentro de la sala de sesiones de la señora Gallardo, la tenía a menos de cuatro meses porque esto me permitía ganarme la confianza y estar al tanto de su información personal. Ahora veo que algunos en sus versiones dicen que no me conocen, que no me han visto, si con ellos hasta viajamos... Estar en las entrañas me permitió saber cómo se manejaban los jueces, quién controlaba el sistema de justicia y cómo eran las estrategias de ciertos abogados

TESTIMONIO DE DANIEL SALCEDO

"He sido parte de la trama de corrupción con los diferentes jueces, por lo tanto conozco mucho", así comenzó Daniel Salcedo a narrar los acuerdos ilícitos que mantuvo con varios jueces del Guayas.

Sobre Reinaldo Cevallos

El primero en ser nombrado fue Reinaldo Cevallos. Recordó que en 2020 era procesado por la trama de corrupción por los insumos médicos cuando recibió el ofrecimiento de que si pagaba 300.000 dólares no se ordenaría la prisión preventiva.

"Luego tomé la avioneta, para irme a Perú. Le dije a Jocelyn Mieles que iba a unas reuniones. Ella no sabía que huía de la justicia y estaba acostumbrada a viajar conmigo", aclara.

La fiscal Diana Salazar ya se encuentra en la Corte. X: @FiscaliaEcuador

Cuenta que se negó a pagar los 300.000 dólares y que, en represalia, se le ordenó el traslado a la cárcel de El Inca aunque estaba con 12 costillas rotas, una clavícula rota y un injerto en la pierna.

Después aseguró que volvió a conversar con Cevallos, pues este le ofreció ordenar un traslado a la cárcel 4, que era más cómoda que la de El Inca.

"Tuve comunicación directamente con Reinaldo Cevallos, hablaba por WhatsApp. Ahí me solicitó 100.000 dólares. Me pareció muy caro traté de convencer de que sea 20.000 o 30.000. Cerramos en 70.000 dólares que fueron entregados por mi operador, Andrés Alcívar, en su casa de tres pisos, en la Alborada", añade.

Sobre Byron Guillén

"En 2021 conozco a Emilio Bowen y él me presenta a Harrison Salcedo, quien me ofrece un habeas corpus en Latacunga", relata Salcedo. "Después, Emilio Bowen me presenta a un juez nacional de Manta, Byron Guillén. Viajo a Manta, en la ciudadela Manta Beach, ahí me dijo que por 140.000 dólares ellos (los jueces de casación) iban a reafirmar la sentencia de inocencia de lavado de activos. Le pedí que baje el valor, pero me dijo que no. Entonces le ofrecí pagarle por partes. Tuvimos otra reunión en Manta Beach en la que Guillén vino en una Ford 150. En la tercera reunión yo le llevé 70.000 en billetes de 100 dólares para que vea que iba en serio. Luego de eso me sacan boleta en diciembre (del caso Metástasis) me fui para Panamá y el juez me dijo que mande los 70.000 restantes porque ya veía la audiencia. Y se ve las transferencias que él me devuelve de unas cuentas de personas, amigos que me prestaban las cuentas, pero me quedó debiendo 10.000 dólares".

Sobre Caso Glas

Emilio Bowen le presentó a un juez de Manabí llamado Banny Molina, asegura Salcedo. "Nos reunimos con Cristian Romero y con el ingeniero Jorge Glas y yo, y el juez nos explicó que podía ayudarnos a salir. Me dio mi costo que era de 150.000 dólares y pregunté cuánto era el costo del ingeniero Jorge Glas y el juez me dijo que de eso ya se estaba encargado Virgilio, no recuerdo el apellido, creo que era Hernán o algo así. Los 150.000 los pagué a través de mi operador, David Congo, y como es de conocimiento público yo salí libre".

Sobre Caso Villavicencio

"Lo que sé es que era candidato y que fue asesinado. Sí le pedí a Mayra Salazar que publique un video que alias Pollo, de Los Lobos de Latacunga, me pidió para vean que Los Lobos nada tenían que ver", señala.

Sobre Lino Ramos, Johann Marfetán y Henry Morán

"Luego de que obtuve la libertad me reuní con el juez Lino Ramos, que tenía mi proceso de peculado. Me subí una camioneta china, no recuerdo si era azul o negra, porque era de noche. Comenzamos a conversar y me solicitó 100.000 dólares. Le pedí unos días para recolectar el dinero. Mi tercera reunión con él fue abajo de la Corte Provincial, entonces la di la cantidad de 4.000 o 5.000. Era para que vea va en serio, pero él luego fue sacado de la causa. Pero no me devolvió el dinero. Después tuve comunicación con Johan Marfetán, me pidió 5.000 para el sorteo y 20.000 para que salga a favor un habeas corpus. Me decía que podía controlar el sorteo y eso pasó, pero después retiré el habeas corpus porque Fabiola Gallardo me dijo que estaba mal puesto, que podía volver a ponerlo después. Pero también quiero decir que no me devolvió el dinero".

Sobre Henry Morán, Salcedo señaló que él conoció su causa por peculado y que le pido 200.000 por cada juez.

#AHORA | #CasoPurga: Daniel S. –en calidad de testigo protegido– rinde su testimonio anticipado en esta causa, en la que #FiscalíaEc procesa (hasta ahora) a 12 personas por presunta #delincuenciaorganizada. pic.twitter.com/IIXj9UiUeV — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 3, 2024

Daniel Salcedo sobre Fabiola Gallardo

"Cuando estaba libre nos reunimos con la señora Fabiola Gallardo, en casa de Mayra Salazar. Llevé tres entrañas importadas de El Corte, arroz con choclo y una botella de vino. Fabiola Gallardo me parecía muy guapa y sabía por Mayra que quería conocerme yo también quería conocerla", señala Salcedo en su testimonio que ya lleva casi una hora. "Nos sentamos y hablamos de mi caso. Me pidió 150.000 dólares, 50.000 dólares para cada juez y 50.000 para ella. Como nos caímos bien y seguimos hablando por la app Zangi, después nos volvimos a reunir en la casa de Fabiola, en Ciudad Celeste. Ella tiene un piano y me comentó que el hijo toca. Digo estos detalles para que vean que no miento y puedan corroborar. Cantamos karaoke y volvimos a hablar del acuerdo. También debo decir que no se concretó el pago".

Daniel Salcedo sobre Xavier Jordán

"A Jordán conozco hace algunos años. El me contactó con Pablo Mendoza y alias la Rusa. Me invitaron a ser parte los contratos para insumos médicos", explica. <2Las empresas que se usaron fueron Biosalud, Dymarla, Dennis Echeverry, y un pocotón de empresas también con el esposo de alias la Rusa, no recuerdo el nombre de ella".

En 2020, como comenté sobre los convenios de pago, Jordán sabía que yo tenía experiencia en los temas de contratación pública, desde 2018 he sido un empresario exitosos. Pero en temas hospitalarios no tenía experiencia, en estos temas de términos de referencia sí sé. A Jordán lo conocí por actos públicos, no recuerdo quien me presentó. Jordán tenía contacto con los altos directivos del IESS, que le permitían ganar (los contratos). Él estaba con los temas del Estado desde 2015 hasta hoy, creo.

Norero era mi amigo, afirma Salcedo. "Él me contó que compró una casa a Xavier Macías, amigo de Lenín Moreno. Este nombre es importante porque Leandro Norero también me comentó sobre esta casa y me dijo que Jordán era su socio. Con Leandro Norero, él era mi amigo porque tenía mucho poder con los GDO, y podía darle protección a mi hermano Noé, que por eso nunca le ha pasado nada"

