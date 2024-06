Salcedo sobre Gallardo: Me pidió $ 150 mil, 50 mil para cada juez y 50 mil para ella

Daniel Salcedo en su testimonio habló sobre cómo conoció a Gallardo. No especificó el caso por el que le pidió dinero

Este 3 de junio de 2024, Daniel Salcedo llegó a la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio anticipado. Pasadas las 09:30, el conocido como alias ‘Bellito’, inició su relato.

En una de las partes de su testimonio, Daniel Salcedo ha detallado que Fabiola Gallardo, la expresidenta de la Corte y una de las personas detenidas en el caso Purga, una investigación que se deriva del caso Metástasis, le pidió 150.000 dólares, 50.000 dólares para cada juez y 50.000 para ella. No especificó por cuál caso, ni para qué.

"Cuando estaba libre nos reunimos con la señora Fabiola Gallardo, en casa de Mayra Salazar. Llevé tres entrañas importadas de El Corte, arroz con choclo y una botella de vino. Fabiola Gallardo me parecía muy guapa y sabía por Mayra que quería conocerme yo también quería conocerla", señaló Salcedo en su testimonio que ya lleva más de una hora.

La cita de toma de testimonios arrancó a cerca de las 09:00 de este 3 de mayo. rene fraga

"Nos sentamos y hablamos de mi caso. Me pidió 150.000 dólares, 50.000 dólares para cada juez y 50.000 para ella. Como nos caímos bien y seguimos hablando por la app Zangi, después nos volvimos a reunir en la casa de Fabiola, en Ciudad Celeste. Ella tiene un piano y me comentó que el hijo toca. Digo estos detalles para que vean que no miento y puedan corroborar. Cantamos karaoke y volvimos a hablar del acuerdo", explicó.

Salcedo también mencionó que "debo decir que no se concretó el pago".

Rol. Fabiola Gallardo fue presidenta de la Corte de Justicia del Guayas y hoy es investigada en el caso Purga. Archivo

¿Quién es Fabiola Gallardo?

La Fiscalía General del Estado acusa a Fabiola Gallardo de participar en un esquema de delincuencia organizada, y de tener los elementos suficientes para sostener la acusación.

La expresidenta de la Corte llegó al cargo en 2022, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar un cargo tan importante, luego de ser jueza de la Sala Especializada de lo Penal, con más de 20 años de experiencia en la función pública, conforme a lo detalla una reseña de la Función Judicial. En el escrito, publicado luego de su designación, consta que ella es es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctora en Jurisprudencia.

Previo a su designación como presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Gallardo también colaboró en la Secretaría Nacional Anticorrupción, Fiscalía Provincial del Guayas y Corte Provincial del Guayas. Su nombre saltó al ojo público o cuando su asesora de comunicación, Mayra Salazar, fue señalada por favorecer al narcotraficante Leandro Norero con trámites judiciales que lo favorecían, en el caso Metástasis.

