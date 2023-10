Mauricio Torres: “Tendrán que respetar los resultados y que voy primero”

Xavier Mauricio Torres Maldonado es lojano. En la Universidad Nacional de Loja obtuvo los títulos de ingeniero comercial y licenciado en Jurisprudencia. Tiene un PhD en Administración Pública. Desde hace 14 años trabaja en la Contraloría General. Asegura que detrás de su postulación no hay partidos políticos ni grupos de poder.

CPCCS: Nueva medida cautelar suspende el concurso de contralor por segunda ocasión Leer más

Es el mejor puntuado de un concurso lleno de polémica ¿Qué opinión tiene?

Ha sido un proceso muy largo, más de un año en este concurso. Lo positivo es que, al menos, se han respetado las fases de méritos y oposición.

¿Qué es lo negativo?

Se ha querido entorpecer el concurso. Desde el inicio hubo una acción de protección. Además tenían que descalificar a algunas personas que no cumplían los requisitos, entre los que estaba una persona que iba en el primer puesto...

(También puede leer: CPCCS: Los roces entre consejeros escalan por el concurso para designar contralor)

¿Quiénes están detrás de las acciones de protección?

Solo sabemos que hay un interés político. Son gente de afuera, que nada tiene que ver con el concurso. Yo entendería que un postulante presente, pues cree que lo han vulnerado en una calificación. Pero no es el caso, no son postulantes, son personas que presentan acciones de protección porque dicen estar muy preocupados por el concurso.

¿Cree que quieren echar abajo el concurso?

Es muy complicado a esta altura. Ya estamos en la etapa final. Suspender o anular no cabría, pero sí el postergar y llegarnos a cansar, porque ya estamos cansados.

La interferencia ha sido también interna...

Cuando ya se iban a anunciar los resultados de las fases de méritos y oposición se dieron cuenta que los preferidos no estaban. Yo me había colado en la lista. No querían proclamar resultados. Apagaron la luz para que no salga la Comisión a exponer los resultados. Al otro día, el secretario pidió la nulidad de la sesión argumentando que seis notas no salían. Pero no tenían que salir, porque eran postulantes que entregaron el examen en blanco o tachado. El sistema no lee eso. Quería otra vez escanear los exámenes, que ya era raro. Ahora el concurso está paralizado.

En teoría, usted podría ser el nuevo Contralor General. ¿Cree que lo dejen?

Soy el mejor puntuado. Ya solo falta la fase de recalificación, en donde yo debo subir el puntaje ( 87,5). Mi carpeta era para 50, pero me pusieron 45,5 puntos. Entonces yo aún tengo chance de subir 4,50, pero eso no pasaría con los que estaban en primer y segundo puesto porque ellos ya tenían el tope de la nota. Inclusive con la nota que tengo ahora, no hay manera de que alguien me alcance. A menos que le suban en el examen entre 8 y 10 puntos. Pero eso sería muy difícil, porque son preguntas cerradas.

Cuando iban a anunciar los resultados se dieron cuenta que no estaban los preferidos. Yo me había colado.

Las sombras del Consejo de Participación minan la legitimidad de sus concursos Leer más

En el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2012 se vio eso: subieron 10 puntos a los mimados.

En este caso la recalificación es solo para subir. Tendrán que aceptar los resultados y respetar que yo tenga el mejor puntaje. No es cuestión que ‘volvemos a hacer nuevo concurso porque no salió la persona que quería’.

Si llegase a ser contralor, ¿cómo sería su relación con el poder político?

Nosotros, digo nosotros porque iré con un equipo de trabajo, pero ninguno de nosotros tenemos una relación con un partido político. No tengo el auspicio de nadie, de ninguna persona con poder. Yo soy un servidor de carrera de la Contraloría. Vamos a cambiar la institución, fortalecerla, y sobre todo lo que tiene que ver con el control continuo. Vamos a acompañar a los funcionarios que hacen compras públicas para apoyarlos en los procesos. Además, queremos implementar auditorías forenses. Significa que los informes con indicios de responsabilidad penal van a tener elementos forenses, se convertirá en una pericia, y ya no será tan fácil archivarlos.

¿Cómo ha sido su relación con los excontralores Carlos Pólit y Pablo Celi?

No he tenido ninguna relación. Yo no he estado a cargo de ninguna dirección de esas administraciones. Mi área ha sido la capacitación. Siempre he sido técnico. Empecé como especialista técnico y he ido subiendo hasta llegar a experto supervisor.

No tengo ninguna relación con un partido político ni el auspicio de nadie. Soy un servidor de carrera.

El secretario de la comisión del concurso de contralor pide la nulidad de resultados Leer más

Contexto. El concurso para el Contralor General está en su recta final. Ha sido impulsado por cinco titulares del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS): Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Gina Aguilar, Alembert Vera y Nicole Bonifaz. La fase que debe agotarse es la recalificación, tras lo cual se proclamarán los resultados. Pero un juez de Samborondón lo paralizó.

¿Te gustó esta noticia? ¡Suscríbete Aquí!