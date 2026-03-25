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Una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional dejó como resultado decenas de detenidos, droga incautada y la desarticulación de bandas.
Una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional dejó como resultado decenas de detenidos, droga incautada y la desarticulación de bandas.Cortesía

Más de 1,2 toneladas de droga incautadas en operativos policiales en Guayaquil

La operación se ejecutó en distritos críticos y en el puerto de Posorja, donde se incautó droga con destino internacional

Una serie de operativos ejecutados por la Policía Nacional dejó como resultado decenas de detenidos, droga incautada y la desarticulación parcial de estructuras vinculadas a delitos de alto impacto en Guayaquil, Durán y el puerto de Posorja. Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en al menos diez distritos considerados prioritarios por los niveles de violencia y presencia del crimen organizado.

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Las acciones policiales se concentraron en Nueva Prosperina, Pascuales, Durán, Florida, 9 de Octubre, Modelo, Sur, Ceibos, Portete y Esteros, zonas que en los últimos meses han sido escenario de homicidios, extorsiones, secuestros y enfrentamientos entre bandas.

Según el balance preliminar, se ejecutaron 40 intervenciones, que dejaron 23 personas aprehendidas y cinco adolescentes aislados, estos últimos presuntamente vinculados a estructuras criminales como Los Tiguerones, Los Lobos, Las Águilas, Latin King y Chone Killers. Las autoridades no precisaron el rol específico que cumplían los menores dentro de estas organizaciones.

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Según el balance preliminar, se ejecutaron 40 intervenciones, que dejaron 23 personas aprehendidas y cinco adolescentes aislados
Según el balance preliminar, se ejecutaron 40 intervenciones, que dejaron 23 personas aprehendidas y cinco adolescentes aisladosCortesía

Vehículos, armas y explosivos

Durante los operativos también se logró la retención y recuperación de seis vehículos y 18 motocicletas, que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, habrían sido utilizados para movilización en actividades ilícitas, incluidos sicariato y robo.

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Entre los indicios decomisados constan 12 armas de fuego, 131 cartuchos de diferentes calibres, 492 dosis y tres bloques de droga, además de 40 emulsiones explosivas, un hallazgo que vuelve a poner en evidencia el uso de material bélico por parte de las bandas criminales que operan en la Zona 8.

A esto se suma la incautación de 23.000 dólares en efectivo, equipos electrónicos como celulares, radios de comunicación, una laptop, una CPU y memorias flash, así como prendas de tipo militar, elementos que suelen ser utilizados para mimetizarse durante acciones delictivas o evadir controles.

Golpe al narcotráfico en Posorja

Uno de los resultados más relevantes se registró fuera del casco urbano. En el puerto de Posorja, agentes policiales detectaron 55 sacos con sustancias sujetas a fiscalización, con un peso aproximado de 1,2 toneladas, cuyo destino era internacional. 

Aunque no se especificó la droga ni el país de destino, el hallazgo refuerza la hipótesis de que los puertos ecuatorianos continúan siendo puntos estratégicos para el envío de estupefacientes hacia mercados extranjeros. Este decomiso se suma a una serie de incautaciones similares realizadas en terminales marítimos del país, donde el narcotráfico ha logrado infiltrar cadenas logísticas y de transporte.

Otros delitos detectados

En el marco de estas operaciones también se reportó la aprehensión de una mujer por el traslado de explosivos, así como la detención de un hombre por presunta comercialización de material de abuso sexual infantil, delito que suele operar en redes cerradas y plataformas digitales.

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Adicionalmente, durante el toque de queda se desplegaron 1.094 servidores policiales, lo que permitió la detención de 34 personas por incumplir la medida, bajo el argumento de restringir la movilidad de estructuras criminales durante horarios de restricción.

Los resultados reflejan la dimensión del control territorial que mantienen las bandas delictivas en sectores urbanos y portuarios de la provincia del Guayas. Aunque las autoridades destacan el impacto operativo, expertos en seguridad advierten que estas estructuras se reconfiguran con rapidez y mantienen capacidad de reemplazo, especialmente en zonas donde la presencia estatal sigue siendo intermitente.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer responsabilidades penales, conexiones entre las bandas intervenidas y el alcance real de las incautaciones en la reducción de la violencia criminal que golpea a la región.

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