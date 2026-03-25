Reimberg anuncia la detención de un miembro de Hezbolá en Ecuador

Según el ministro del Interior, las estructuras vinculadas a esa organización "han intentado operar en el país"

Imagen compartida por el Ministerio del Interior sobre la detención de un ciudadano sirio en Ecuador.

La mañana de este miércoles 25 de marzo, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención en Ecuador de un ciudadano sirio que, presuntamente, estaría vinculado al movimiento proiraní Hezbolá.

A través de su cuenta de X, el funcionario señaló que el ciudadano sirio ingresó de manera irregular a Ecuador y está calificado como "objetivo terrorista" por Estados Unidos, precisamente al ser integrante de Hezbolá.

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"En 2005 fue apresado por la Policía Nacional al liderar una red de tráfico de drogas, que a través de cómplices en aeropuertos, llegaron a mover millones de dólares que aportaban recursos directamente a este grupo terrorista. Fue liberado con medidas cautelares en 2012", expuso Reimberg.

El ministro indicó que el operativo de detención se realizó mediante un trabajo coordinado de inteligencia entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional. Agregó que se ya se inició el proceso de deportación del extranjero.

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"No toleraremos terroristas en el país. Tendrán el tratamiento que merecen", manifestó Reimberg en su cuenta de X.

Gobierno de Ecuador ha denunciado presencia de Hamás y Hezbolá en el país

En septiembre del 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso que se identifique como grupos terroristas a los movimientos Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán.

La declaratoria fue emitida a través de un decreto ejecutivo, en el que se indicó que esas organizaciones constituyen una “amenaza para la población nacional, el orden constituido e integridad del Estado”.

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#ATENCIÓN



ECUADOR NEUTRALIZA AMENAZA TERRORISTA.



Como lo advirtió el presidente Daniel Noboa, estructuras vinculadas a Hezbolá han intentado operar en el país.



No es casual que justo en medio de un estado de excepción, con el trabajo que venimos haciendo con Estados Unidos,… pic.twitter.com/rh1JVOOrUE — John Reimberg (@JohnReimberg) March 25, 2026

Semanas atrás, el presidente Noboa también señaló que Hamás y Hezbolá han intentado operar en Ecuador.

Este miércoles 25 de marzo, Reimberg señaló: "No es casual que justo en medio de un estado de excepción, con el trabajo que venimos haciendo con Estados Unidos, grupos terroristas internacionales pretendan extender sus tentáculos en Ecuador".

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