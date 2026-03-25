¿Por qué los procesados conocidos como Negro Willy y Pipo atacan al Gobierno?

Expertos explican qué hay detrás de las declaraciones de dos cabecillas que han atacado al Gobierno de Noboa desde España

William Jofre Alcívar, alias Negro Willy, está en España. La justicia de ese país lo detuvo y Ecuador buscó extraditarlo sin éxito.

En un mes dos cabecillas de bandas criminales que operan en Ecuador han emitido declaraciones en contra del Gobierno sin sustento. La última apareció en el diario El Mundo, de España, cuando William Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, habló de un supuesto apoyo a la campaña presidencial de Daniel Noboa.

Las expresiones han generado distintas opiniones por la aparente permisividad para darle espacio a un cabecilla considerado como narcoterrorista, que, además, es requerido por la justicia ecuatoriana.

Distintos especialistas han analizado el alcance de esa declaración y brindan luces de qué significan las expresiones de ese tipo.

Los especialistas explican que las declaraciones se presentan en un contexto en el que ambos criminales enfrentan procesos penales en Ecuador y tienen vigentes trámites que se coordinan con autoridades internacionales para una futura extradición.

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Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, sostiene que existe una estrategia de defensa de ambas personas.

“Han salido en diferentes medios o audiencias para defender sus propios casos y están dando argumentaciones para desviar la posible atención de su implicación en una serie de delitos. También tratan de repercutir en la agenda pública porque el perfil de estos criminales en América Latina busca legitimarse, construirse un nombre, su vanidad y el ego. Este tipo de situaciones, tanto de Pipo como Willy, ponen falsas evidencias dentro de sus testimonios para que no sean declarados culpables de sus delitos”, analiza.

Diego Pérez, especialista de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, coincide con ese criterio. “Existe una agenda de estas personas. No son declaraciones sueltas ni libres de intereses, sino que lo que buscan es enrarecer el clima político alrededor de los procesos que están enfrentando. Hay que recordar que las decisiones judiciales no son solo judiciales en estos casos, sino también decisiones políticas. No es una condición ‘normal’ la que ellos tienen al enfrentar estos procesos. Hay que leer cuáles son los intereses que se benefician o afectan al liberar o mantener presa a una persona. Hay un código político allí”, observa.

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Por su parte, el analista político César Febres-Cordero dice que si bien la opinión pública ecuatoriana se ha sorprendido por el espacio brindado a un criminal en un medio, se debe entender dos aspectos en torno a esa publicación.

Una es que “los españoles no han vivido ni sienten la presión de encarar a estos criminales, sea como periodistas o como audiencia. Para ellos hay una gran distancia. Lo segundo es que la entrevista muestra la ridiculez, la aberración, cómo (alias Willy) vive de una forma hipócrita y pone en una posición incómoda al Estado español. No es darle tarima, él no sale en una luz positiva para la audiencia española. Expone a la vergüenza al Estado español porque a ese Gobierno o a su sistema de justicia no le enrarece”, indica.

Además, el analista recuerda el perfil de ambos cabecillas. “Son dos criminales que cualquier medio de prensa quisiera entrevistarlos, que lanzan declaraciones fuertes contra el Gobierno de Ecuador, como lo harían contra cualquier otro país y que las autoridades ecuatorianas aún no han logrado convencer para su extradición”.

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Los expertos señalan que el objetivo de ambas declaraciones sería incidir en las decisiones judiciales que están en curso, más que afectar al Gobierno por las operaciones de seguridad que se ejecutan en el país.

“Echan dudas de la calidad de la justicia en Ecuador, buscan que no se canalicen las vías para su potencial extradición”, indica Pérez.

“No necesariamente buscarían retrasar su retorno a Ecuador. Podría pasar lo que sucedió en Colombia, que muchos paramilitares preferían ser extraditados a Estados Unidos porque allí podían negociar sobre ciertos bienes”, considera Rivera.

Finalmente, Pérez menciona que se debe evitar minimizar al sistema de justicia nacional. “Hay que sacarse de la mente que porque la justicia es extranjera, es mejor. En este caso también hay influencias que operan en la justicia de España, de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo”, acota.

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