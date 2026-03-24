Negro Willy libre en España: "Si mañana tengo que traerlo, lo hago", dice Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Ecuador continuará presionando por su traslado

John Reimberg reiteró que el Gobierno ecuatoriano mantendrá su postura de insistir en la extradición de alias Willy.

Durante una entrevista en el programa Lunes a Lunes, el ministro del Interior, John Reimberg, reiteró que el Gobierno ecuatoriano mantendrá su postura de insistir en la extradición de alias Willy, señalado como un actor relevante dentro de estructuras criminales, quien actualmente se encuentra en libertad en España.

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“El país no se queda cruzado de brazos”, afirmó el funcionario, al tiempo que aseguró que se activarán “todos los canales pertinentes” para lograr que el requerido enfrente a la justicia ecuatoriana. Aunque reconoció que el proceso no depende exclusivamente del Ejecutivo, sostuvo que existe un trabajo coordinado con la Policía y autoridades españolas.

Reimberg insistió en que el caso no puede reducirse a una gestión de la Corte Nacional de Justicia o de Cancillería, sino que responde a una estrategia más amplia del Estado. En ese sentido, enfatizó que Ecuador “va hasta el último lugar del mundo” para ubicar y repatriar a personas vinculadas con delitos graves.

William Jofre Alcívar, conocido como Comandante Willy, presta declaración ante la Audiencia Nacional Borja Sánchez / EFE

John Reimberg estaría dispuesto a viajar a España

El ministro incluso dejó abierta la posibilidad de viajar a España si eso facilita el proceso. “Si mañana tengo que subirme a un avión para traerlo, lo hago”, señaló, recordando que ya estuvo en ese país durante la detención previa del implicado.

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Sin embargo, el funcionario admitió que aún no ha sostenido contactos directos con el gobierno de Pedro Sánchez ni con la justicia española. Esto ocurre mientras alias Willy ha difundido mensajes públicos desde territorio español, en los que incluso menciona al Gobierno de ese país, lo que, según Reimberg, debería motivar una respuesta oficial de las autoridades europeas.

Un proceso complejo y sin plazos claros

Consultado sobre tiempos concretos, el ministro evitó dar fechas. “Quisiera que esto hubiera sido ayer”, dijo, aunque reconoció que el desenlace no está en sus manos. Pese a ello, aseguró que el Ejecutivo mantendrá la presión diplomática y judicial para concretar la extradición.

El caso refleja las limitaciones de Ecuador en procesos de cooperación internacional cuando los requeridos no permanecen detenidos en el país donde se los ubica. Sin una medida de privación de libertad vigente, los trámites pueden dilatarse o perder viabilidad.

La Fiscalía española solicitó que también se conceda la excarcelación a Álex Iván Joffre, hermano de William Joffre, alias ‘Negro Willy’, señalado como cabecilla de la banda ecuatoriana Los Tiguerones.



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Reimberg contrastó esta situación con un reciente procedimiento ejecutado con Colombia. Según explicó, Ecuador atendió de forma inmediata un pedido de ese país para entregar a una persona vinculada a las disidencias de las FARC, que se encontraba detenida en territorio ecuatoriano.

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Este tipo de cooperación, dijo, es el estándar que Ecuador espera de otros países. No obstante, expertos en derecho internacional advierten que cada caso depende de factores como el estatus legal del requerido, los tratados bilaterales y las decisiones de tribunales locales.

En el caso de alias Negro Willy, su permanencia en libertad en España introduce un elemento adicional de complejidad, en un momento en que el Gobierno ecuatoriano busca reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado transnacional.

Mientras tanto, la extradición sigue sin una fecha definida y se mantiene como un proceso abierto, sujeto tanto a gestiones diplomáticas como a decisiones judiciales fuera del país.

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