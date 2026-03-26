María Morejón: El Ministerio del Trabajo levanta su impedimento para cargos públicos

Un certificado del Ministerio del Trabajo señala que María Morejón ya no registra prohibiciones para ejercer cargos públicos

María Fernanda Morejón Villavicencio ya no registra impedimento legal para ejercer cargos públicos, según un certificado emitido este jueves 26 de marzo de 2026 por el Ministerio del Trabajo. El documento oficial señala que su nombre no consta en el registro de prohibiciones, inhabilidades o impedimentos legales para desempeñar funciones en el sector público.

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La certificación fue emitida a las 12:20 de este jueves y tiene una vigencia de 24 horas. En el documento se precisa que Morejón, quien había sido incluida como la tercera opción dentro de una terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para reemplazar a Mario Godoy en la Presidencia del Consejo de la Judicatura, no presenta restricciones legales vigentes que le impidan asumir un cargo, puesto o dignidad pública.

El certificado aclara que el registro es administrado por el Ministerio del Trabajo, pero establece que corresponde a las Unidades de Administración del Talento Humano de cada institución analizar y verificar si la información disponible constituye o no un impedimento en casos concretos. Es decir, aunque el documento descarta un bloqueo legal a nivel general, la evaluación final recae en la entidad que impulse una eventual designación.

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El acceso al Consejo de la Judicatura se restringió este miércoles. Había vallas metálicas en el ingreso al edificio de la entidad en Quito. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

¿Qué dice en el certificado el Ministerio del trabajo?

La situación de Morejón había generado cuestionamientos en el contexto del proceso de revisión de ternas, donde uno de los requisitos centrales es no mantener impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Con la emisión de este documento, ese obstáculo queda levantado al menos en el ámbito del registro nacional de prohibiciones.

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El Ministerio del Trabajo también advierte en el certificado que se exime de responsabilidades derivadas del uso de la información y que esta no puede ser divulgada con fines ajenos a lo previsto en la normativa vigente. No obstante, el documento confirma de forma expresa que, al momento de su emisión, María Morejón Villavicencio no registra impedimentos legales.

Este cambio en su situación jurídica reconfigura el escenario de evaluación de la terna a la que pertenece, en un momento en el que los procesos de designación pública se encuentran bajo especial escrutinio por el impedimento aún no dado de baja de Alexandra Villacís, después de que un a jueza haya fallado a su favor. El impacto concreto de esta certificación dependerá de las decisiones que adopten las instancias responsables del proceso en curso.

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