Marcha en Guayaquil hoy: EN VIVO la movilización convocada por Daniel Noboa

Guayaquil es escenario de una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. El evento incluye cierres viales y desvíos

La calle 9 de octubre amaneció militarizada por la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa.

Guayaquil vive hoy, 11 de septiembre de 2025, una marcha ciudadana convocada por el presidente Daniel Noboa. A partir de las 09:00, recorrerán el centro de la ciudad —desde la intersección de Cuenca y Eloy Alfaro hasta la confluencia del Malecón con la avenida 9 de Octubre— bajo la consigna impulsada por el Gobierno de Noboa.

Recorrido y cierres viales por la marcha convocada por Noboa

La concentración comenzará en el Palacio de Cristal y seguirá por aproximadamente ocho cuadras del Malecón, transitando por Eloy Alfaro, Olmedo y hasta la avenida 9 de Octubre, culminando en el Hemiciclo de La Rotonda, donde será el pronunciamiento oficial.

La ATM de Guayaquil ha anunciado cierres viales desde la medianoche del miércoles 10 de septiembre, que se extenderán hasta las 12:00 del jueves 11, abarcando calles clave desde Cuenca y Eloy Alfaro hasta 9 de Octubre y Malecón.

Sigue aquí la marcha convocada por el presidente de Daniel Noboa:

08:05| Se levantan pancartas en el centro de Guayaquil

En la avenida 9 de Octubre y Malecón ya se levanta la tarima principal y una pancarta con el mensaje 'Todos queremos paz y justicia'. El área permanece despejada bajo resguardo militar, mientras se instalan parlantes y puntos de hidratación. El ambiente recuerda a la movilización realizada el pasado 12 de agosto en Quito, aunque esta vez el escenario es el centro de Guayaquil

07:58 | Aquiles Álvarez advierte caos en Guayaquil por la marcha

Muy temprano, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en su cuenta de X con un mensaje crítico: “Hoy el centro de Guayaquil vivirá un caos por la marcha convocada”.

El funcionario aseguró que, desde el Municipio, con Segura EP y la Agencia de Tránsito y Movilidad, se garantizará la seguridad y el orden en la ciudad.

“Lo primero es el bienestar de los guayaquileños. Pero no podemos dejar de advertir: esperamos que la militancia de ADN respete la ciudad, no manche nuestro ornato y no deje basura tras su paso. Que sea, como dicen, realmente una marcha por la paz”, escribió Álvarez.

07:42 | El centro de Guayaquil amaneció militarizado

El centro de Guayaquil amaneció con un fuerte despliegue militar. A lo largo de la avenida 9 de Octubre se observa la presencia de uniformados en varios puntos estratégicos. Además, varias calles aledañas permanecen cerradas, entre ellas Pichincha y Chile. El ambiente refleja un estricto control de seguridad en la antesala de la movilización oficialista.

¿Cuál es el objetivo de la movilización?

Según el Gobierno, la marcha busca reafirmar que Ecuador defiende firmemente los principios de justicia, paz y unidad nacional, sin distinción política ni ideológica. Aunque desde varios sectores se ha cuestionado la convocatoria, pues la catalogan como una forma de presión a la Corte Constitucional, por su recientes dictámenes.

La ministra Zaida Rovira ha informado que esperan más de 58 000 asistentes, y que el evento será pacífico y simbólico, sin uso de fondos públicos para su organización.