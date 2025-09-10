Expreso
Duración del cierre: La avenida Malecón permanecerá cerrada 12 horas este jueves 11 de septiembre, desde la madrugada hasta el mediodía.Cortesía

Marcha de Noboa en Guayaquil: la avenida Malecón estará cerrada por 12 horas

Daniel Noboa encabezará la segunda marcha ciudadana. Desde la medianoche de este 11 de septiembre habrá cierres y desvíos

Este jueves 11 de septiembre de 2025, Guayaquil será escenario de la segunda marcha ciudadana liderada por el presidente Daniel Noboa, bajo el lema de paz y justicia. 

La jornada, como ha venido publicando EXPRESO, comenzará a las 09:00 y recorrerá el centro de la ciudad, por lo que se han dispuesto cierres viales, desvíos de transporte público y medidas de control especiales.

(Lo invitamos a leer: Seguridad en Guayaquil: estas son las 5 zonas donde habrá más control motorizado

Recorrido y cierres

Los asistentes se concentrarán en la intersección de Olmedo y Cuenca, cerca del Club La Unión, y caminarán por Eloy Alfaro, Olmedo y Malecón Simón Bolívar, hasta concluir en la avenida 9 de Octubre frente al Malecón 2000.

Inseguridad Guayaquil

La violencia en Guayaquil vuelve invisibles a las autoridades

Leer más

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que el paso vehicular permanecerá cerrado desde las 00:00 hasta las 12:00 de este 11 de septiembre, cubriendo el tramo desde Cuenca y Eloy Alfaro hasta 9 de Octubre y Malecón. La tarima para el evento se instalará la noche anterior, en la intersección de Malecón y 9 de Octubre.

Transporte y logística por la actividad

Para facilitar el flujo, la ATM habilitó zonas de embarque y desembarque de buses:

(Le puede interesar leer: Daniel Noboa deberá 'salvar' la consulta popular: ¿Qué opciones tiene el presidente?

  • Desembarque: calles El Oro y Brasil, entre Guaranda y Coronel.

  • Estacionamiento: alrededores del Centro Cívico (El Oro, Venezuela y Guaranda). Alternativas: avenida Barcelona y exteriores de la ciudadela Ferroviaria.

  • Embarque: avenida Quito, desde la 9 de Octubre hasta Gómez Rendón.
Recorrido de la marcha: Los asistentes se concentrarán en la intersección de Olmedo y Cuenca, caminarán por Eloy Alfaro, Malecón y 9 de Octubre, y finalizarán frente al Malecón 2000.

El sistema Metrovía funcionará con normalidad, mientras que algunas rutas urbanas tendrán desvíos temporales desde las 06:00 hasta el cierre del evento:

  • Ruta 89: desviada por Baquerizo Moreno, retomando Junín.

  • Rutas C1A, C1B y C1C: circularán por Chimborazo y luego por Baquerizo Moreno.
Segura EP Guayaquil

Seguridad en Guayaquil: estas son las 5 zonas donde habrá más control motorizado

Leer más

Además, la ATM desplegará 90 agentes de tránsito y 25 vehículos entre camionetas y motos para garantizar el orden durante la jornada.

La marcha fue anunciada por Daniel Noboa el 1 de septiembre, quien llamó a “defender a nuestras familias” frente a la situación de inseguridad y violencia en el país. Carolina Jaramillo, vocera presidencial, destacó que la movilización reafirma el compromiso de los ciudadanos con la paz y la justicia.

(Le puede interesar leer: Lo que debes saber antes de cruzar Juan Tanca Marengo: ya colocaron las planchas

Este será el segundo evento de este tipo después de la marcha realizada en Quito el 12 de agosto, en medio de la disputa con la Corte Constitucional tras la suspensión de varios artículos de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.

La ATM recomienda a los ciudadanos anticipar recorridos, considerar rutas alternas y respetar la señalización, mientras el personal de tránsito se encargará de garantizar seguridad y orden en la zona.

