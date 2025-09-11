Expreso
El 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa fue parte de una marcha que se dirigió a la Corte Constitucional.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Aquiles Álvarez advierte caos en Guayaquil por marcha del Gobierno de Daniel Noboa

La marcha convocada por el Gobierno de Daniel Noboa inicia en el centro de Guayaquil y ya genera advertencias del alcalde 

El Gobierno de Daniel Noboa realizará este jueves 11 de septiembre de 2025 la segunda marcha ciudadana en Guayaquil, bajo el lema de la paz y la justicia. El evento comenzará a las 09:00 en el centro de la ciudad.

Muy temprano, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó en su cuenta de X con un mensaje crítico: “Hoy el centro de Guayaquil vivirá un caos por la marcha convocada”. 

El funcionario aseguró que, desde el Municipio, con Segura EP y la Agencia de Tránsito y Movilidad, se garantizará la seguridad y el orden en la ciudad.

“Lo primero es el bienestar de los guayaquileños. Pero no podemos dejar de advertir: esperamos que la militancia de ADN respete la ciudad, no manche nuestro ornato y no deje basura tras su paso. Que sea, como dicen, realmente una marcha por la paz”, escribió Álvarez.

Marcha ciudadana de Noboa en Guayaquil: tensión con el alcalde Aquiles Álvarez

El alcalde, quien ha tenido roces previos con el presidente y con funcionarios del Gobierno, acompañó su mensaje con fotos de vías céntricas ya cerradas. Reiteró que “Guayaquil siempre colaborará por el bien común, pero estaremos vigilantes”.

Esta es la segunda movilización organizada por el Ejecutivo después de la primera marcha en Quito, el 12 de agosto, que llegó hasta la Corte Constitucional tras la suspensión de artículos de leyes impulsadas por Noboa.

