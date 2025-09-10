Aquiles Álvarez responde a Aguiñaga tras fallo en Los Ceibos: "¡Que viva el amor!"

Aunque no se confirma cuándo fue tomada ocurre en medio de la reanudación del paso a desnivel en Los Ceibos

Funcionarios. Esta fotografía fue compartida por el alcalde Aquiles Álvarez.

Aquiles Álvarez compartió en sus redes una publicación con una fotografía, aunque no se confirma cuándo fue tomada, en la que se lo ve junto a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, ambos sonriendo. La imagen iba acompañada de mensajes como: “¡Que viva el amor!”, “¡Viva Guayaquil!” y “¡Viva Guayas!”.

Esto ocurre después de que el alcalde celebrara la reanudación del paso a desnivel en la avenida Del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos. Álvarez señaló:

“Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente.”

Que viva el amor!

Viva Guayaquil!

Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: críticas que se lanzaron

El gesto de reconciliación llega tras días de fuertes declaraciones entre ambos. El 14 de agosto de 2025, Álvarez criticó duramente a Aguiñaga en X, acusándola de arrogarse funciones que no le competen y de actuar bajo presiones externas.

Incluso la acusó de peculado y de comportarse como “marioneta del poder central”.

Al día siguiente, Aguiñaga respondió en una entrevista con Outsiders, explicando que no mantiene comunicación con el alcalde porque considera que “gritando o hablando de manera peyorativa no se consiguen las cosas”.

Añadió que al inicio del caso sí buscó coordinarse, pero se sorprendió por la reacción de Álvarez y enfatizó que actúa dentro del marco legal.

Ahora, con la fotografía y los mensajes de Álvarez, queda claro que, al menos el alcalde de Guayaquil, busca mostrar unidad y dejar atrás las tensiones que escalaron en redes sociales y apariciones públicas.

