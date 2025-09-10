Expreso
aquiles alvarez marcela aguiñaga
Funcionarios. Esta fotografía fue compartida por el alcalde Aquiles Álvarez.Tomada de X

Aquiles Álvarez responde a Aguiñaga tras fallo en Los Ceibos: "¡Que viva el amor!"

Aunque no se confirma cuándo fue tomada ocurre en medio de la reanudación del paso a desnivel en Los Ceibos

Aquiles Álvarez compartió en sus redes una publicación con una fotografía, aunque no se confirma cuándo fue tomada, en la que se lo ve junto a Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, ambos sonriendo. La imagen iba acompañada de mensajes como: “¡Que viva el amor!”, “¡Viva Guayaquil!” y “¡Viva Guayas!”.

Esto ocurre después de que el alcalde celebrara la reanudación del paso a desnivel en la avenida Del Bombero, en la ciudadela Los Ceibos. Álvarez señaló:

Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente.”

Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: críticas que se lanzaron

El gesto de reconciliación llega tras días de fuertes declaraciones entre ambos. El 14 de agosto de 2025, Álvarez criticó duramente a Aguiñaga en X, acusándola de arrogarse funciones que no le competen y de actuar bajo presiones externas. 

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

Álvarez acusa a Aguiñaga de “peculado” y la tilda de “marioneta del poder”

Incluso la acusó de peculado y de comportarse como “marioneta del poder central”.

Al día siguiente, Aguiñaga respondió en una entrevista con Outsiders, explicando que no mantiene comunicación con el alcalde porque considera que “gritando o hablando de manera peyorativa no se consiguen las cosas”.

Añadió que al inicio del caso sí buscó coordinarse, pero se sorprendió por la reacción de Álvarez y enfatizó que actúa dentro del marco legal.

Ahora, con la fotografía y los mensajes de Álvarez, queda claro que, al menos el alcalde de Guayaquil, busca mostrar unidad y dejar atrás las tensiones que escalaron en redes sociales y apariciones públicas.

