Manual para rehuir al virus y ser un vecino responsable

La ciudadanía volvió a sobrerreaccionar a las medidas de prevención y acudió en masa a las tiendas para comprar comida. Los locales comunicaron que tienen suministros garantizados y no hay necesidad de abastecerse.

Desde la medianoche de este 13 de marzo empezaron a regir una serie de medidas y restricciones que la ciudadanía debe adoptar en el marco de la emergencia sanitaria declarada la noche del miércoles por el presidente Lenín Moreno.

La declaratoria nacional se dio 10 horas después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud catalogara al nuevo coronavirus, COVID-19, como una pandemia.

Moreno nombró en cadena nacional las medidas generales que empezaron a adoptarse desde hoy, pero delegó la explicación más profunda a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y a la de Educación, Monserrat Creamer, quienes hablaron por la mañana en la capital, mientras que la de Salud, Catalina Andramuño, dio más detalles por la tarde desde Guayaquil.

1.- Mayor control en aeropuertos, fronteras y puertos y aislamiento de viajeros

Las personas que arriben al país y que reporten haber estado 14 días antes de su llegada a Ecuador en países como Italia, España, Corea del Sur, Irán, Francia, Alemania y las provincias chinas de Hubei y Guangdong tienen que realizar un “aislamiento preventivo obligatorio” durante los 14 días siguientes. Este aislamiento deberá efectuarse en los domicilios, en caso de tenerlos, o en hoteles, y la dirección respectiva deberá informarse a las autoridades de Salud o Migración que estén en los aeropuertos.

Adicional a ello, se reforzará el control en puertos y puntos de ingreso al país por vía terrestre. La ministra Romo señaló también que todos los extranjeros que estén en territorio nacional, independientemente de su condición migratoria, deberán llamar al 171 para ser atendidos si presentan síntomas. El Gobierno garantiza la confidencialidad de los datos.

2.- Suspensión de eventos masivos

Todos los eventos masivos de más de 250 personas quedan suspendidos hasta nueva orden. Esto incluye conciertos, festivales, eventos en bares y discotecas y cotejos deportivos. Al principio, las autoridades hablaron de eventos de más de 1.000 personas, sin embargo, por la tarde el COE nacional instalado en Guayaquil recomendó que la prohibición se aplique para concentraciones más pequeñas.

Aunque el presidente Moreno pidió en la cadena nacional del miércoles que las iglesias transmitan sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos para evitar concentraciones masivas, la ministra Romo señaló ayer que estos eventos, como las misas y los programados durante la Semana Santa, no se pueden suspender de manera obligatoria, pues no necesitan permiso municipal o gubernamental para realizarse. La funcionaria pidió ayer a los líderes religiosos que tomen en cuenta estas recomendaciones y los instó a “analizar” su suspensión. Pidió lo mismo a los organizadores de fiestas populares y barriales.

“No podemos imponer un toque de queda”, recalcó.

3.- Suspensión de clases en escuelas, colegios y universidades

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, señaló que las clases en instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares de todo el territorio también quedan suspendidas de forma indefinida.

La disposición se aplica también para universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos.

Sin embargo, Creamer indicó que los profesores y el personal administrativo de las instituciones deben acudir con normalidad, pues el objetivo es que los alumnos empiecen a recibir clases vía online. Desde el lunes 16 de marzo estará habilitada una plataforma educativa para que los estudiantes puedan seguir con sus actividades académicas desde la casa.

“Hasta que no haya total seguridad de que podamos volver a clases no se lo hará. No sabemos hasta cuándo estaremos así”, precisó la ministra de Educación.

También indicó que la línea 1800 - Educación (338222) estará disponible para resolver las dudas que los padres de familia tengan sobre temas educativos.

Con respecto a las unidades de educación superior, la Secretaría del ramo recomendó que las actividades académicas tanto en el ámbito docente como administrativo “puedan realizarse de forma virtual”.

4.- Los adultos mayores deberán permanecer en casa

Los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables ante el nuevo coronavirus, por lo que las autoridades les sugieren que eviten salir de casa. La ministra Romo señaló que los adultos mayores deben reprogramar las citas que tenían agendadas en el sistema de salud para evitar cualquier riesgo de contagio.

Adicional a ello, los servicios en los centros gerontológicos de Guayas y Los Ríos quedan suspendidos, al igual que las visitas a los gerontológicos administrados por el Ministerio de Inclusión en todo el país.

Acciones preventivas del MIES por #CoronavirusEnEcuador:



📌Suspensión de servicios gerontológicos en Guayas y Los Ríos, excepto residenciales.



📌Restricción de visitas a centros gerontológicos.



📌Mantener protocolo de prevención en todos los centros y servicios del MIES. pic.twitter.com/dKFvCjUuwG — Iván Granda Molina (@IvanGrandaM) March 12, 2020

La atención en los centros residenciales se realizará con normalidad y bajo los protocolos señalados.

La recomendación de quedarse en casa también fue hecha para las personas con discapacidad y los que tengan enfermedades catastróficas.

5.- Recomendación de teletrabajo para las empresas

El Gobierno solicita a las empresas que promuevan el teletrabajo como medida de prevención para evitar la propagación del virus. También recomienda a los ciudadanos que tengan síntomas gripales que lo informen a sus empleadores y no que asistan a trabajar.

6.- El 171 para todas las atenciones en salud

Llamar al 171 es el primer paso para acceder al sistema de salud si el ciudadano presenta síntomas relacionados al nuevo coronavirus. Las autoridades piden que se eviten las aglomeraciones y la congestión de los centros médicos.

Como medida de desconcentración, desde la próxima semana el Ministerio de Salud empezará a certificar a otros laboratorios del país para que también puedan correr las pruebas de coronavirus a los que lo requieran y desde el lunes las instalaciones del Inspi en Quito y Cuenca también realizarán los análisis.

7.- Sanciones por incumplimiento de las medidas

La Policía tiene la autorización de levantar un parte policial a las personas que incumplan las medidas. Ese parte servirá para una posterior sanción que, según dijo el presidente Moreno, sería la cárcel.