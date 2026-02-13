Manabí se alista para un Carnaval con alta ocupación hotelera y variada agenda

En el norte manabita hay hoteles copados. En Manta y Portoviejo las reservas superan el 80%. Los eventos atraen turistas

Las reservas hoteleras en el norte manabita llegaron al 100%. Tal es el caso del hotel Sea By Palmazul

El feriado de Carnaval en la provincia de Manabí genera importantes expectativas y un ambiente de algarabía y optimismo entre los servidores turísticos. Las cifras de ocupación anticipan un movimiento masivo de visitantes hacia los principales balnearios de la provincia.

En Manta, Jaime Ulloa, dirigente del Buró Turístico que aglutina a varios entes de la ciudad puerto manabita, informó que las reservaciones en el sector hotelero ya superan el 80%, mientras que en plataformas como Airbnb alcanzan el 90%. No obstante, confían en que en las últimas horas la capacidad llegue al 100%.

Ulloa destacó que, si bien este año no se realizarán conciertos internacionales debido a medidas de austeridad adoptadas por las autoridades, sí se desarrollarán diversas activaciones en las playas de San Mateo, Santa Marianita, Liguiqui, San Lorenzo, Tarqui, Los Esteros y El Murciélago. La agenda incluye presentaciones artísticas con orquestas nacionales, DJs y festivales gastronómicos que cada año captan la atención de turistas nacionales y extranjeros.

Alta demanda en el norte manabita

El panorama es similar en la zona norte de Manabí. José González, gerente propietario del hotel Sea By Palmazul, ubicado en el balneario de San Clemente, cantón Sucre, aseguró que las expectativas ya fueron superadas. Según indicó, desde el año pasado las reservas alcanzaron el 100% en la zona hotelera, al punto que —según sus cálculos— se habrían podido llenar hasta cuatro hoteles adicionales ante la alta demanda.

González reconoció que a nivel nacional se ha proyectado una imagen negativa de la provincia por temas de inseguridad; sin embargo, sostuvo que los visitantes han comprendido que los hechos registrados responden a situaciones focalizadas y no están dirigidos a turistas ni a zonas de esparcimiento. “La gente confía en estos territorios, en su calidez humana, en su amplia gastronomía y paraísos naturales, afirmó.

Las playas de Manta esperan una masiva presencia de turistas durante el feriado de Carnaval ALEJANDRO GILER

San Clemente, además de su oferta de playas, gastronomía y piscinas, contará con un concierto internacional el lunes 16 de febrero, con la presentación del colombiano Eric Escobar, conocido como “El Canario”, una de las voces destacadas del vallenato.

En Crucita, balneario del cantón Portoviejo, la ocupación hotelera bordea el 90% y también se proyecta llegar a su máxima capacidad. Allí se realizarán conciertos internacionales con artistas como los reggaetoneros Kino Rankins, Trébol Clan, la cumbia de La India Melinyará con la Gran Sonora de Colombia y el despecho y música popular de la mano del colombiano Alzate.

De igual manera, en distintos puntos de la provincia, los festivales gastronómicos se consolidan como un imán para los visitantes, fortaleciendo la economía local y dinamizando el sector turístico durante este feriado.

