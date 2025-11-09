Machala: angustia y reclamos frente a la cárcel tras nuevo hecho violento

Más de 200 familiares se agolpan en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de Machala en busca de información

Al menos 200 personas permaneces afuera de la cárcel de Machala en busca de noticias de sus familiares.

La incertidumbre domina el ambiente en los alrededores del Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1, en Machala. Desde la tarde de este domingo 9 de noviembre, decenas de familiares de personas privadas de la libertad permanecen en el sitio, entre llantos, gritos y súplicas, esperando conocer el estado de sus seres queridos.

De acuerdo con datos preliminares de la Policía Nacional, al menos 27 internos habrían perdido la vida en un nuevo enfrentamiento registrado dentro del penal.

“Llevamos horas aquí y nadie nos da una lista, solo pasan ambulancias y camionetas policiales”, contó una madre desesperada, quien asegura que su hijo se encuentra en el pabellón Zaruma. A su alrededor, otras personas intentaban comunicarse por teléfono con los internos, sin obtener respuesta.

Cerco militar y tensión en los alrededores

El acceso al penal, ubicado en el norte de Machala, está completamente restringido. La zona fue acordonada por la Policía y las Fuerzas Armadas, mientras los moradores de los barrios cercanos reportaron haber escuchado detonaciones pasadas las 18:30.

Un contingente del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Criminalística y personal militar se mantiene dentro del recinto para retomar el control y realizar los levantamientos correspondientes.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) aún no ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni las causas del nuevo enfrentamiento, que ocurre menos de 24 horas después de otro motín que dejó cuatro fallecidos y 33 heridos.

Fuentes preliminares señalan que algunos privados de libertad habrían muerto por asfixia y que en el interior se incendiaron colchones durante el conflicto.

