La libertad es la guía para reemplazar a la Ley de Comunicación

La Ley de Comunicación vuelve a la palestra. Primero por su creación, luego por su reforma y ahora por su eventual reemplazo. El presidente electo, Guillermo Lasso, ha manifestado su intención de impulsar la derogatoria de la actual norma para sustituirla por otra, sin dar mayores líneas sobre su eje y mucho menos su contenido.

Lo único que se sabe por ahora es que el reemplazo está listo bajo el nombre de Ley de Libertad de Prensa. Lasso la pondrá a disposición de colectivos, gremios del sector y la sociedad civil para recibir sus observaciones y cambios, de ser necesarios. Lo que no es negociable, dijo, es la derogatoria de la actual norma. “La Ley de Comunicación tiene algunas cosas buenas como lo relativo a la promoción de artistas nacionales, pero tiene las otras cosas muy malas que son como una espada de Damocles sobre la prensa libre del Ecuador... ”, comentó Lasso en una entrevista al medio digital La Posta.

El proyecto recogerá principios de la Declaración de Chapultepec y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de Libertad de Expresión. Ante la falta de más pistas sobre su contenido específico, desde el sector de la comunicación lanzan varias ideas que esperan lleguen a oídos de Lasso y sean tomadas en cuenta.

"Hemos querido tener una conversación con el presidente electo, Guillermo Lasso, pero aún no nos ha recibido. Estamos trabajando en un proyecto para presentar". Susana Piedra,

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador.

La primera coincidencia es que una ley debe existir, porque así lo manda la Constitución, pero esta debe contener pocos artículos y con un único y principal objetivo: promover y promocionar la libertad de expresión. En esa línea, varios gremios, organizaciones civiles del sector de la comunicación, medios de comunicación y personas naturales trazaron una hoja de ruta dirigida al presidente electo en la que piden que el proyecto nazca de un “consenso social” y que recoja principios internacionales. “La nueva normativa debe ser coherente con los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión que Ecuador ha ratificado y tiene la obligación de cumplir, así como con aquellos instrumentos internacionales cuyo contenido reconozca derechos más favorables a los contenidos en la Constitución de acuerdo con el artículo 424 de la Norma Suprema”.

"Hay que discutir cómo hacer para las redes sociales. Que no deben ser reguladas, pero sí un marco de acción como conocer los autores si no pasamos a la época de los panfletos". Francisco Rocha, Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos.

La guía está clara. Pero la actual ley regula otros temas, como lo que mencionó el futuro primer mandatario sobre la promoción de artistas nacionales y otros. A criterio de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, esos deben recogerse en otras leyes, por ejemplo, una ley de medios públicos que los blinde y no los convierta en medios oficiales; otras de publicidad oficial para que deje de ser un sistema de premios y castigos a medios afines y críticos a la autoridad. “La actual Ley, aparte de ser una ley aprobada con afán represivo, es antitécnica con pésima técnica legislativa y gran parte del problema es que trata de englobar todo en un solo cuerpo legal”.

"Es mejor derogar la ley y comenzar de cero. Una ley de pocos artículos muy centralizada en la protección, la garantía, promoción del derecho humano a la libertad de expresión".

César Ricaurte,

director ejecutivo de Fundamedios.

Susana Piedra, presidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, concuerda con Ricaurte en que la Ley está mal armada y “ni siquiera nos sirve como manual de periodismo”. La titular del gremio de periodistas menciona el tema de las frecuencias. Debe, a su parecer, regresar a la Ley de Telecomunicaciones. “Además hay que retomar el tema de la publicidad que sea más equitativa porque hay problemas en medios provinciales que no tienen para solventar sus gastos. En el momento que sea equitativa en medios grandes como pequeños habría un equilibrio que redundaría en el empleo para los periodistas”.

Fundamedios así como la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador firmaron una hoja de ruta para la construcción de una nueva norma. A esta, aparte de otros gremios y personas naturales, se adhirió la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Francisco Rocha, su director ejecutivo, sabe que la derogatoria de la actual ley y la creación de una nueva no depende solo de la buena voluntad presidencial, sino de los votos en la Asamblea.

Por ello, comenta, han conversado con representantes de la Izquierda Democrática, Pachakutik, CREO y el Partido Social Cristiano. Reconoce que no han manifestado su intención de derogar la ley, pero sí de revisarla. Estos acercamientos no se han replicado con la bancada mayoritaria de UNES, que no es de la idea de derogar la ley, sino de mantenerla.

CONSTITUCIÓN

En su primera disposición transitoria, la Carta Política establece que la Asamblea Nacional debe aprobar varias leyes, entre ellas una de Comunicación.