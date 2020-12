“La Ley de Comunicación todavía es perfectible”

La Asamblea Nacional suprimió de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) el concepto de servicio público para la comunicación. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) fue una de las organizaciones que impulsaron este cambio desde que se aprobó la primera normativa, en 2013.

En la primera reforma a la LOC (2018) no se incluyó ese cambio. ¿Conoce las razones?

Las reformas a la Ley de Comunicación siempre han estado atravesadas por la complejidad. Efectivamente, cuando se modificó la norma aprobada en 2013 no se revisó el artículo 5, que ubicaba a la comunicación como un servicio público. Pudo ser una equivocación o a propósito. Lo importante es que en 2018 el Ejecutivo envió el pedido de reforma a ese artículo para que la comunicación sea considerada un servicio al ser humano.

¿Por qué era importante hacer este cambio?

Solo por mencionar un aspecto, hasta este año los medios de comunicación debían rendir cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como lo hacen los entes públicos. Ahora ya no será necesario porque estamos al servicio de la colectividad y no de las dependencias públicas.

Podría dar la sensación de que los medios de comunicación no quieren rendir cuentas.

De ninguna manera, porque la LOC contempla el respeto a los ciudadanos y las instituciones. Los comunicadores no vamos camino al libertinaje, pero sí vamos a tener autonomía y libertad de pensar y expresarnos sin estar sujetos a que nos audite o censure una dependencia del Estado. La ley tiene sus propios mecanismos de sanción.

¿Estos son los últimos cambios que necesitaba la LOC para ser una normativa completa?

De ninguna manera. Nada es perfecto y todo es perfectible, pero evidentemente se han dado pasos importantes con relación a la primera versión que se aprobó en 2013 y se han hecho ajustes a la reforma de 2018, que es más positiva que la primera.

¿Cómo afectó a los medios de comunicación y a la libertad de expresión la LOC aprobada por el correísmo en 2013?

Las afectaciones llegaron en diversas formas y magnitudes. Lo que sí es claro es que esa normativa fue elaborada de forma antitécnica y coercitiva. Era una ley mordaza que tenía una Superintendencia de Comunicación que estaba por encima de todo.

¿Serán necesarias nuevas reformas en el futuro?

Definitivamente y las impulsaremos desde AER. Por poner ejemplos: hay que reformar los artículos que impiden que una persona pueda acceder a una frecuencia si otro familiar, hasta en el cuarto grado de consanguinidad, ya la tiene. Hay que reformar la normativa que impide la publicidad de las bebidas de moderación como la cerveza. En las radios no se las puede ni mencionar. En el tema frecuencias queda mucho por hacer.

Con todo este panorama, ¿no es mejor no tener una Ley de Comunicación?

La ley es necesaria en tanto no contenga dedicatorias o sesgos. Que sea una herramienta técnica que facilite la profesionalización y el trabajo de los comunicadores.

¿Le sorprendió que el correísmo, que defendió esa denominación, haya votado a favor del cambio? ¿Reconocieron que fue un error?

No podría decir si reconocieron que fue un error, pero la votación es una muestra de que reconocieron que el cambio era necesario. No me sorprendió, porque pude hablar con algunos de ellos y les manifesté que la reforma era necesaria para estar a tono con los tiempos modernos y futuros.