La cerveza artesanal pide igualdad para la publicidad

Las leyes que regulan la publicidad de las bebidas alcohólicas están inclinadas, sesgadas y no precisamente para cuidar la salud de los ciudadanos. Es la apreciación de los productores de cerveza artesanal, consultados por EXPRESO.

En sus argumentos ven injusto dos puntos: que a la cerveza artesanal no se la considere una bebida de moderación, como sí ocurre con la industrial; y que se prohíba la publicidad en los medios de comunicación (lo que pasa también con la industrial, como lo ha venido publicando este Diario), con la diferencia de que la cerveza industrial sí se promueve en vallas en la vía pública.

Sobre el primer punto señalaron que han enviado una serie de oficios a las autoridades , para que analicen la situación que, advierten, afecta sus negocios.

Carlos Macías distribuye en Guayaquil la cerveza artesanal que elabora, HOPS 22. Miguel Canales Leon

“En promedio nuestras cervezas tienen 6 grados de alcohol y la industrial 5, por esta razón no somos considerados por la ley una bebida de moderación”, dijo Nelson Calle, expresidente de la Asociación de Cervecerías de Ecuador (Asocerv).

Explicó que bajo la Ley del Deporte, la cerveza con 5 grados de alcohol es considerada un producto de mesura; pero la norma 2262 del INEC señala que la cerveza puede tener de 1 a 10 grados. Por lo tanto, lo que piden es que exista igualdad en la posibilidad de publicitar sus productos, y que tanto la bebida artesanal como industrial sean catalogadas como bebida de fermentación natural de bajo grado de alcohol.

El gremio defiende que la moderación frente al producto no está en los grados de alcohol, sino en la cantidad de la bebida que se ingiera. “De allí, que en forma general todo tipo de cerveza se debe publicitar en todos los espacios, incluso en los medios de comunicación”, manifestó Diego Reyes, productor de la cerveza Bajamar.

1. Sabías que en el mundo la cerveza y el vino son considerados bebidas d moderación independientemente de su grado alcohólico, además de ser de fermentación natural! El Ecuador es el único país que restringe una bebida de moderación hasta 5%GL — AsoCerv (@AsoCervEc) April 22, 2020

Letreros. La cerveza industrial por tener 5 grados de alcohol, y ser considerada bebida de moderación, la ley permite su publicidad en las vallas en la vía pública. Miguel Canales Leon

Para él, lo fundamental radica en hacer campañas para que el consumo sea mesurado. Esto, teniendo en cuenta que el veto se da, según la Ley de Comunicación, en su artículo 94, para evitar afectaciones en la salud.

En varias entregas, este Diario ha venido analizando el efecto y cuál es el espíritu de esa norma, que los líderes de las cámaras de producción rechazan, argumentando que si el negocio es legal y la ley permite la comercialización, no puede ser entonces ilegal promover la bebida. Para la Cámara de Industrias de Guayaquil, la regulación, coincidiendo con los productores artesanales, debe estar enfocada en los beneficios de beber con moderación.

Los cerveceros artesanales sienten que les falta promover sus marcas y los clientes reclaman también por eso. “Me gustaría conocer las opciones de las bebidas no industrializadas, pero ni en las perchas de los autoservicios las destacan. Es como si prácticamente no existieran”, opinó Tito Martínez, ciudadano.

Hay normativa y cuando existe normativa se entiende que hay política pública emitida por el Ejecutivo, y que se ha analizado en la Asamblea. Aquí se busca cuidar la salud. Ricardo Freire

​intendente general técnico, de la SCPM

En el mundo la cerveza es una bebida de moderación. En el Ecuador la ley considera hasta el Alc 5%. El promedio de las cervezas artesanales es Alc 5.9%. Así la ley favorece a las multinacionales, sus productos y restringe a las artesanales locales. ¿Estás de acuerdo con esta ley? — AsoCerv (@AsoCervEc) April 22, 2020

En efecto, los cerveceros piden un espacio para promocionar sus marcas. “Esto nos ayudaría a impulsar nuestros negocios que además generan plazas de trabajo”, dijo Carlos Macías, productor de Hops 22.

Los empresarios tienen la percepción de que para sacar una norma no se hace un análisis profundo. “No tiene sentido que se prohíba la publicidad en los medios de comunicación y mediante otra ley, se permita que la cerveza industrial promueva el producto en vallas gigantescas. Lo mejor es regular el contenido de la publicidad, porque somos empresas legales”, manifestó Guillermo Guerrero, productor de cerveza artesanal.

La percepción que tienen es que la ley, de alguna manera, está facilitando que las empresas que tienen el mayor porcentaje del mercado de la cerveza, ganen más espacio. Los cerveceros artesanales señalaron que ellos abarcan apenas el 0,6 % del mercado.

Tanto la cerveza artesanal, como la cerveza de las grandes industrias se las debe considerar como bebidas de fermentación natural de bajo grado de alcohol. Nelson Calle

​expresidente de Asocerv

“La afectación que tenemos, por la falta de publicidad y porque no nos consideran una bebida de moderación, es que un 90 % de nuestra cerveza no se puede vender en eventos públicos, como sí puede la otra”, recalcó Calle.

Para los consultados, hay discriminación en la ley. Un punto de vista que, en un reportaje anterior, fue compartido por el doctor en Leyes Eduardo Carmigniani, quien catalogó la norma de inconstitucional por contravenir las obligaciones del Estado de facilitar el fortalecimiento de los medios de comunicación, como manda la Constitución en el artículo 17, numeral 2.

Carmigniani fue enfático cuando explicó que el artículo 94 de la Ley de Comunicación excede la capacidad de regulación y control que, respecto a la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, asignó la Constitución (artículo 364) al Estado. No regula, prohíbe. Con la particularidad adicional de que solo lo hace para los medios, explicó.

En el seno de la familia se aprende a beber con moderación. Pero ayudaría que las industrias realicen publicidad en los medios sobre el consumo con responsabilidad.

Euro Zhamir

​ciudadano

bebida de moderacion..si tomas 2 no pasa nada...si tomas 12 si pasa — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) September 22, 2017

Entonces dentro del debate, con los cerveceros, se abrió la pregunta de si la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) tendría un trabajo en este tema, para permitir que las cervezas artesanal e industrial sean consideradas como bebidas de fermentación natural; y que las publicidades se puedan dar en todos los espacios.

Al respecto Ricardo Freire, intendente general técnico de la SCPM, aclaró que no. Enumeró los artículos de las leyes de Comunicación, Constitución, Deporte y de la Niñez, por lo que legalmente el propósito es cuidar la salud de los ciudadanos. “Aquí hay una ponderación de los derechos. ¿Qué resulta más importante para el Estado, hablando de política pública? ¿Cuidar la salud, los intereses públicos o particulares?”, dijo.

Sin embargo, para los consultados, el artículo 94 de la Ley de Comunicación (sobre todo), además de responder más a un rezago del correísmo que, mermando recursos, pretendía doblegar la voluntad de los medios independientes; solo dificulta las estrategias de comunicación de las empresas y no tiene ningún impacto real sanitario.