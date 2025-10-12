Ley para donaciones a Policía y FF.AA enfrentará al Pleno en el primer debate

La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe en el que se establecen los beneficios tributarios

El oficialismo en la Asamblea tiene listo el informe para el primer debate de la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía, último proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. El mismo será tratado en el Pleno del Legislativo mañana.

(NO TE PIERDAS: Niels Olsen llama a legislar con enfoque local durante homenaje a Guayaquil)

La Comisión de Desarrollo Económico, controlada por el oficialista ADN, aprobó el informe la tarde-noche del sábado pasado con ocho votos de los diez posibles. La mesa legislativa sesionó en el penúltimo día del feriado, sin mayor difusión de la convocatoria.

RELACIONADAS CNE habilita 13 organizaciones para campaña sobre reducción de asambleístas

El proyecto del Ejecutivo retoma la propuesta incluida anteriormente en la Ley de Solidaridad Nacional, relacionada con las donaciones de sectores privados a las fuerzas del orden. Esta iniciativa quedó sin efecto luego de que la Corte Constitucional declarara su inconstitucionalidad por vicios de forma; es decir, no se pronunció sobre el contenido de la normativa.

Oficialismo aprueba reformas a contratación pública con esencia de Ley de Integridad Leer más

¿Qué dice el informe para primer debate?

El informe recoge las recomendaciones y sugerencias formuladas por autoridades económicas, representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, entidades de seguridad y expertos que fueron escuchados por la comisión, según detalló la Asamblea en un comunicado.

El régimen económico planteado en el nuevo proyecto urgente del presidente Daniel Noboa facilita las donaciones destinadas al fortalecimiento de las fuerzas del orden, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado.

La normativa además garantiza que las entidades de seguridad puedan cumplir con su rol en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, sin comprometer la estabilidad de las finanzas del Estado.

Además, establece que tanto los bienes muebles como los suministros que serán donados deberán ser nuevos. El informe de la comisión detalla que el proyecto cumple con los parámetros técnicos, jurídicos y económicos necesarios para ser tramitado en el Pleno de la Asamblea.

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el martes 14 de octubre de 2025 para el primer debate de la Ley de Fortalecimiento de la Policía. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Esta vez, el oficialismo intentará nuevamente dar paso a una ley sin salirse de la temática que, inicialmente, abordaba la normativa del Ejecutivo. Esto después de que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional, entre otras cosas, por no respetar la unidad de materia.

Después del primer debate, el documento regresará a la mesa legislativa para incluir las observaciones. Después de esto se realizará se aprobaría el informe para el segundo debate.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!