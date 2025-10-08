Niels Olsen llama a legislar con enfoque local durante homenaje a Guayaquil

La sesión solemne incluyó la entrega de reconocimientos a instituciones y figuras destacadas por su aporte a la ciudad

En el marco de la conmemoración por los 205 años de independencia de Guayaquil, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, encabezó este miércoles 8 de octubre una sesión solemne en la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte. El evento reunió a legisladores, autoridades locales y representantes de la sociedad civil en un homenaje a la ciudad que marcó el inicio del proceso independentista en Ecuador.

Durante su intervención, Olsen resaltó el legado histórico de Guayaquil como símbolo de libertad, progreso y resiliencia. “Guayaquil no solo fue el punto de partida de nuestra independencia, sino que sigue siendo el motor económico y cultural del país”, expresó el titular del Legislativo, en un discurso que combinó referencias históricas con llamados a la acción política.

"Esa independencia sigue más viva que nunca. Esa esperanza está en quienes, ante la amenaza y sin miedo, decidieron no paralizarse. Quienes salieron a trabajar, producir y sostener a sus familias, porque Ecuador no se detiene por el capricho de unos pocos”, expresó Olsen.

El presidente de la Asamblea subrayó la necesidad de que el Parlamento se conecte con las realidades locales y legisle en función de los desafíos que enfrentan las ciudades. En ese sentido, mencionó que su gestión ha impulsado reformas orientadas a fortalecer la seguridad, la economía y la educación técnica, especialmente en zonas urbanas como Guayaquil.

El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil. Flickr

Reconocimientos a figuras importantes para la ciudad

La sesión solemne incluyó la entrega de reconocimientos a instituciones y figuras destacadas por su aporte a la ciudad. Entre los homenajeados estuvieron representantes del ámbito cultural, académico y empresarial, quienes recibieron acuerdos legislativos como muestra de gratitud por su labor.

Olsen concluyó su intervención con un mensaje de unidad: “Este nuevo Ecuador no se deja extorsionar por quienes quieren verlo arrodillado y eso también es independencia".

