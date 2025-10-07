Marcela Aguiñaga envía mensaje a Pabel Muñoz tras fallido proceso de revocatoria

Marcela Aguiñaga es una de las principales figuras de la RC.

Marcela Aguiñaga lanzó un mensaje al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, este martes 7 de octubre de 2025. “Las obras siempre hablan más fuerte que cualquier capricho. Abrazo, querido, Pabel”, escribió Aguiñaga, tras el fallido intento de revocatoria en su contra. Además, enfatizó que “nada detenga el progreso de la capital”.

La publicación de Aguiñaga respondió a un mensaje que también emitió Pabel Muñoz en su cuenta de X ese mismo día: “El deseo de la revocatoria no pudo concluir porque no tuvo el apoyo ciudadano. Desde el inicio se trató de un proceso sin sentido, sin sustento y sin coherencia", dijo.

Pabel Muñoz se pronuncia

Acotó que "una revocatoria solo tiene sentido cuando hay incumplimiento de funciones. Pero si algo hemos hecho en estos más de dos años, es cumplir. Cumplir con las funciones, con la palabra y, sobre todo, con la gente”.

El alcalde también señaló que este proceso no era un verdadero ejercicio ciudadano, sino un “intento politiquero de crear inestabilidad”, mientras su gestión continuaba con la ejecución de obras.

Cabe recordar que para que la revocatoria procediera, era necesaria la recolección y validación de al menos 206.000 firmas, equivalentes al 10% del padrón electoral de Quito. Sin embargo, el 5 de octubre, al cumplirse el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Marroquín anunció que no presentaría los formularios restantes.

Las obras siempre hablan más fuerte que cualquier capricho.

Abrazo, querido @pabelml. Que nada detenga el progreso de la capital. #LasObrasHablanPorNosotros https://t.co/vWTZCsCP2R — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) October 7, 2025

La principal razón, según explicó, fue la exigencia legal de que las firmas estuvieran certificadas bajo juramento, lo que implica asumir responsabilidad civil y penal en caso de irregularidades. Esta condición, afirmó, ponía en riesgo legal a los voluntarios que participaron en la recolección.

RELACIONADAS Marcela Aguiñaga respalda a Richard Calderón y rechaza persecución judicial

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!