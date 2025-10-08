Asamblea Nacional homenajea a figuras e instituciones por los 205 años de Guayaquil

El Pleno entregó condecoraciones a figuras relevantes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad

El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil.

En el marco de la conmemoración por los 205 años de la independencia de Guayaquil, la Asamblea Nacional del Ecuador celebró este miércoles 8 de octubre una sesión solemne en la que se entregaron reconocimientos a ciudadanos e instituciones destacadas del Puerto Principal. El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil.

(Te puede interesar: Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos)

La ceremonia formó parte de una agenda legislativa que, además de los homenajes, incluyó exaltación a la ciudad, video conmemorativo por el Ducentésimo Quinto Aniversario de Independencia y presentación artística.

Durante el evento conmemorativo, el Pleno de la Asamblea entregó acuerdos legislativos y condecoraciones a figuras relevantes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad. La jornada se enmarcó en un ambiente de respeto institucional y reconocimiento histórico, destacando el papel de Guayaquil en el proceso de independencia nacional iniciado el 9 de octubre de 1820.

Matías Galarza, ganador del concurso de oratoria, exalta a la ciudad de Guayaquil. Flickr

Homenajes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad

Entre los homenajeados con el mérito cultural figuraron: Óscar Mejía, rector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte; Nikki Mackliff, cantante y compositora guayaquileña; Danilo Rosero, cantante guayaquileño; y Alfredo Adum, reconocido por su aporte a la cultura y la educación a través del ITV.

(Sigue leyendo: ADN ensaya otros caminos para rescatar leyes declaradas inconstitucionales)

ADN pidió a Fiscalía investigación contra Marlon Vargas por 'toma de Quito' Leer más

Entre los homenajeados con el mérito educativo y social figuran: Oscar Mejía, rector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte; Gilda Alcívar por años de enseñanza y Mauricio Ramírez, director de Alimentos Diakonia.

El homenaje se sumó a las múltiples actividades organizadas por el Gobierno Central, la Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil, que incluyeron festivales, desfiles y actos cívicos en distintos puntos de la ciudad.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ