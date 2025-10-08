Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil.
El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil.Flickr

Asamblea Nacional homenajea a figuras e instituciones por los 205 años de Guayaquil

El Pleno entregó condecoraciones a figuras relevantes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad

En el marco de la conmemoración por los 205 años de la independencia de Guayaquil, la Asamblea Nacional del Ecuador celebró este miércoles 8 de octubre una sesión solemne en la que se entregaron reconocimientos a ciudadanos e instituciones destacadas del Puerto Principal. El acto se desarrolló en presencia de autoridades nacionales, locales, militares, policiales y representantes de la sociedad civil.

(Te puede interesar: Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos)

La ceremonia formó parte de una agenda legislativa que, además de los homenajes, incluyó exaltación a la ciudad, video conmemorativo por el Ducentésimo Quinto Aniversario de Independencia y presentación artística.

Durante el evento conmemorativo, el Pleno de la Asamblea entregó acuerdos legislativos y condecoraciones a figuras relevantes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad. La jornada se enmarcó en un ambiente de respeto institucional y reconocimiento histórico, destacando el papel de Guayaquil en el proceso de independencia nacional iniciado el 9 de octubre de 1820.

RELACIONADAS
Matías Galarza, ganador del concurso de oratoria, exalta a la ciudad de Guayaquil.
Matías Galarza, ganador del concurso de oratoria, exalta a la ciudad de Guayaquil.Flickr

Homenajes por su aporte cultural, social y académico a la ciudad

Entre los homenajeados con el mérito cultural figuraron: Óscar Mejía, rector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte; Nikki Mackliff, cantante y compositora guayaquileña; Danilo Rosero, cantante guayaquileño; y Alfredo Adum, reconocido por su aporte a la cultura y la educación a través del ITV.

(Sigue leyendo: ADN ensaya otros caminos para rescatar leyes declaradas inconstitucionales)

Declaraciones Mishel Mancheno

ADN pidió a Fiscalía investigación contra Marlon Vargas por 'toma de Quito'

Leer más

Entre los homenajeados con el mérito educativo y social figuran: Oscar Mejía, rector de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte; Gilda Alcívar por años de enseñanza y Mauricio Ramírez, director de Alimentos Diakonia. 

El homenaje se sumó a las múltiples actividades organizadas por el Gobierno Central, la Prefectura del Guayas y el Municipio de Guayaquil, que incluyeron festivales, desfiles y actos cívicos en distintos puntos de la ciudad.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Niels Olsen llama a legislar con enfoque local durante homenaje a Guayaquil

  2. México llama a la calma tras ataque a Noboa y reitera postura pacífica ante Ecuador

  3. Efectos del feriado extendido en Ecuador: turismo, comercio y transporte

  4. Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

  5. Paro nacional: ¿Cuáles son las industrias más afectadas por las protestas en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos

  5. Estas son las vías cerradas por el paro nacional Ecuador: hoy, 8 de octubre de 2025

Te recomendamos