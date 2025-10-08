RC sobre allanamiento a Aquiles Álvarez: "Es una persecución permanente"

Asambleístas de la Revolución Ciudadana reaccionaron al nuevo proceso en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez

Los asambleístas correístas adelantaron que se retirarían de la sesión en señal de protesta, pero hasta el cierre de esta nota seguían en el evento.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana se pronunciaron este 8 de octubre de 2025 sobre el allanamiento al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el contexto de un nuevo proceso en su contra por presunto lavado de activos.

Previo al inicio de la sesión solemne de la Asamblea Nacional por la Independencia de Guayaquil, el asambleísta Ricardo Patiño expresó su rechazo al allanamiento contra Álvarez en representación del bloque correísta.

El correísmo habla de "saña" del Gobierno contra Aquiles Álvarez

"Expresamos nuestro rechazo ante la persecución continua contra el alcalde un día antes de que se haga el homenaje a la ciudad. Es una persecución permanente. Ya hay una saña contra él, contra quien está poniendo a Guayaquil en su lugar", comentó Patiño.

El exministro correísta también recordó que no es el primer proceso iniciado contra Álvarez: "En primer lugar fue el tema del combustible, ahora un supuesto lavado de activos. Nosotros rechazamos plenamente la decisión de este Gobierno y de la Fiscalía que le sirve como acólito por perseguir al alcalde".

La casa de Aquiles Álvarez fue allanada en nuevo caso

Dentro de un proceso iniciado a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado ejecutó este miércoles 8 de octubre de 2025 una serie de allanamientos en Guayaquil y Samborondón, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

Entre los domicilios allanados, EXPRESO confirmó a través de fuentes cercanas al caso que las viviendas allanadas son las del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como las de sus hermanos.

#AHORA | #Guayas: en el marco de una investigación por presunto #LavadoDeActivos contra 6 personas naturales y 5 jurídicas –iniciada con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII)–, #FiscalíaEc lidera allanamientos en #Guayaquil y #Samborondón. pic.twitter.com/0m9xUHq11a — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 8, 2025

