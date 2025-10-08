Expreso
Presidente
Presidencia promociona actividad en el Centro Cívico.CORTESÍA

Independencia de Guayaquil: Daniel Noboa asistirá a celebración este miércoles

El presidente promociona el Independencia Fest, un evento con música y servicios en el Centro Cívico este 8 de octubre

Siguiendo la costumbre de celebrar por separado de la Alcaldía a Guayaquil, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, participará en al menos un evento este 8 de octubre en Guayaquil para conmemorar su independencia.

La agenda gubernamental fue cambiada a último momento, moviendo los eventos solemnes del jueves 9 de octubre hacia este miércoles 8. 

¿Cuál es la agenda del presidente en Guayaquil?

La Gobernación del Guayas, a través de su vocería, confirmó a este Diario que las celebraciones empezarán a las 14:00, en la sesión solemne que tendrá lugar en el auditorio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG). Todavía no está confirmada la presencia de Noboa en este acto cívico. 

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció tras el allanamiento en su residencia

Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos

Posteriormente, a las 16:00, el presidente Daniel Noboa acudiría al "Independencia Fest", un evento que se realizará en la explanada del Centro Cívico. Según informó la Secretaría de Comnunicación, este festival contará con música, emprendimientos y la presentación de servicios gubernamentales para los jóvenes.

Por otra parte, la sesión del Municipio, presidida por el alcalde Aquiles Álvarez, está programada para las 18:00 en Malecón y República de Guayaquil. 

Sin embargo, la asistencia del mandatario no ha sido confirmada y es incierta, dado que Noboa no ha acudido a invitaciones previas del burgomaestre.

Así se desarrolla un año más donde el Gobierno y el Municipio no logran convivir en una misma sesión solemne, acción criticada por una ciudadanía que espera unión de las autoridades en momentos de inseguridad y desigualdad. 

