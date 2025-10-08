Expreso
  Guayaquil

ALCALDE DE GUAYAQUIL AQUILES
Aquiles Álvarez en su primer día como alcalde de Guayaquil.Alex Lima

Aquiles Álvarez rompe el silencio tras allanamiento de la Fiscalía: esto dijo

Operativo se realizó la mañana del 8 de octubre. El alcalde reaccionó en redes sociales con una selfie y un mensaje político

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó este 8 de octubre de 2025 una serie de allanamientos en Guayaquil y Samborondón, dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

EXPRESO confirmó, a través de fuentes cercanas al caso, que una de las viviendas intervenidas corresponde al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, así como a las de sus hermanos.

Horas después del operativo, Álvarez publicó una selfie en sus redes sociales, sonriendo y con gafas, acompañada del mensaje:

“Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados”.

Aquiles Álvarez: "Siempre jodiendo antes de las fiestas de Guayaquil"

También lanzó críticas al Gobierno. “Ya todos saben cómo actúa este gobierno, siempre jodiendo antes de las fiestas de Guayaquil”.

Los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz, y de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rechazaron la invitación de Daniel Noboa para asistir a un almuerzo con el venezolano Edmundo González.

Álvarez reacciona tras el intento de revocatoria a Muñoz

Leer más

El alcalde aseguró que “nada va a empañar la fiesta de mañana”, en referencia a la conmemoración de los 205 años de independencia de Guayaquil.

Álvarez adelantó que este 9 de octubre, a las 10:30, se entregará una nueva flota vehicular municipal en el centro técnico municipal e invitó a ciudadanos a participar en la tradicional marcha cívica por la avenida 9 de Octubre.

“Mañana a llenar la 9 de Octubre y a celebrar a Guayaquil”, escribió.

Finalmente, el funcionario cerró con otra crítica. “Mientras en Ecuador nos matamos entre hermanos en las calles, ellos persiguen. Nosotros seguiremos trabajando”.

