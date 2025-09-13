Ley del Biess: comisión aprueba informe para primer debate

El proyecto de ley de carácter económico urgente fue presentado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa

El asambleísta oficialista Diego Franco preside la Comisión de Desarrollo Económico ante la licencia de Valentina Centeno.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de septiembre de 2025 el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.

El proyecto de ley enviado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa realiza reforma al Fondos Complementarios Previsionales Cerrados administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), a los fideicomisos y la generación de liquidez de la entidad.

El proyecto de Ley sobre Fortalecimiento Crediticio que propone la reactivación de fideicomisos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ha generado posiciones encontradas entre expertos financieros.



Informe destaca la crisis financiera del Biess

Según explicó la mesa legislativa, el informe señala que el Biess atraviesa una crisis relacionada con la “administración deficitaria de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y la alarmante inmovilización de capital en negocios fiduciarios".

Diego Franco, presidente encargado de la Comisión durante la licencia de la asambleísta Valentina Centeno por temas de estudio, sostuvo que los puntos principales de la propuesta legal en torno a la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria; la gestión de fideicomisos; el plazo para la transición de los fondos previsionales; la remoción de altos cargos en el IESS, entre otros aspectos.

El Frente Nacional por un Nuevo IESS presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra una disposición de la Ley de Transparencia Social, presentada por el Gobierno de Daniel Noboa.



Cifras del Biess alarman a mesa legislativa de la Asamblea

El informe también recoge datos que, según la mesa legislativa, son alarmantes. El banco administra alrededor de 310 millones de dólares pertenecientes a fondos privados, que agrupan a 46.248 partícipes. Sin embargo, esta labor genera pérdidas sistemáticas. Solo en 2024, los costos operativos de administración ascendieron a 221.715,22 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas 102.112,88 millones de dólares.

Asimismo, la comisión destacó que el Biess tiene invertidos 310,6 millones de dólares en un portafolio de 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias. De este total, el 59,70 % corresponde a 31 fideicomisos inmobiliarios y el 39,44 % a 4 fideicomisos estratégicos. "El problema central es que una parte sustancial de esta inversión permanece estancada", sostiene el informe

