Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

COMISION DESARROLLO ECONOMICO DIEGO FRANCO
El asambleísta oficialista Diego Franco preside la Comisión de Desarrollo Económico ante la licencia de Valentina Centeno.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Ley del Biess: comisión aprueba informe para primer debate

El proyecto de ley de carácter económico urgente fue presentado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 12 de septiembre de 2025 el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.

RELACIONADAS

El proyecto de ley enviado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa realiza reforma al Fondos Complementarios Previsionales Cerrados administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), a los fideicomisos y la generación de liquidez de la entidad.

Informe destaca la crisis financiera del Biess

Según explicó la mesa legislativa, el informe señala que el Biess atraviesa una crisis relacionada con la “administración deficitaria de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y la alarmante inmovilización de capital en negocios fiduciarios".

RELACIONADAS

Diego Franco, presidente encargado de la Comisión durante la licencia de la asambleísta Valentina Centeno por temas de estudio, sostuvo que los puntos principales de la propuesta legal en torno a la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria; la gestión de fideicomisos; el plazo para la transición de los fondos previsionales; la remoción de altos cargos en el IESS, entre otros aspectos.

Cifras del Biess alarman a mesa legislativa de la Asamblea

El informe también recoge datos que, según la mesa legislativa, son alarmantes. El banco administra alrededor de 310 millones de dólares pertenecientes a fondos privados, que agrupan a 46.248 partícipes. Sin embargo, esta labor genera pérdidas sistemáticas. Solo en 2024, los costos operativos de administración ascendieron a 221.715,22 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas 102.112,88 millones de dólares.

RELACIONADAS

Asimismo, la comisión destacó que el Biess tiene invertidos 310,6 millones de dólares en un portafolio de 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias. De este total, el 59,70 % corresponde a 31 fideicomisos inmobiliarios y el 39,44 % a 4 fideicomisos estratégicos. "El problema central es que una parte sustancial de esta inversión permanece estancada", sostiene el informe

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec vs Barcelona SC: alineaciones, donde ver en EN VIVO y estadísticas del Clásico

  2. Juez investigado en caso Fachada enfrenta nuevo proceso penal: Esto se conoce

  3. La manda que unió a los vecinos de San Felipe por el amor canino

  4. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  5. El folk-pop llega a Ecuador con la propuesta innovadora de Andréth

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  2. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  3. Subsidio al diésel: transporte pesado pide derogar el decreto y anuncia acciones

  4. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

  5. Mike Albornoz, leyenda de la música ecuatoriana de los 80, falleció

Te recomendamos