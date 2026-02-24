Expreso
La Asamblea Nacional sesionará este jueves 26 de febrero de 2026, a las 10:00,
La Asamblea Nacional sesionará este jueves 26 de febrero de 2026, a las 10:00.Miguel Canales /Expreso

Ley de minería y energía: fecha confirmada para el segundo debate en la Asamblea

El segundo debate será el 26 de febrero, con énfasis en rectoría estatal, inversión y control ambiental

La Asamblea Nacional sesionará este jueves 26 de febrero de 2026, a las 10:00, en el campus Samborondón de la Universidad ECOTEC, donde el Pleno abordará el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitado con carácter de urgente en materia económica.

La convocatoria fue emitida por la Secretaría General, por disposición del presidente de la Asamblea, Niels Olsen Peet, amparada en los artículos 5 y 12 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Un proyecto urgente que reconfigura la política minera y energética

La normativa, enviada por el Ejecutivo con trámite acelerado, busca actualizar la regulación estatal sobre minería y energía, sectores considerados estratégicos para la sostenibilidad fiscal y la generación de ingresos para el país. El proyecto introduce reformas para:

  • Reforzar la rectoría estatal en minería y energía,
  • Redefinir competencias institucionales,
  • Ajustar controles ambientales y regímenes de regalías,
  • Atraer inversión privada bajo nuevos parámetros,
  • Regular generación eléctrica, autogeneración y mercados de capacidad,
  • Actualizar procedimientos de patentes, exploración y explotación.
La iniciativa ha generado amplio debate político dentro y fuera de la Asamblea, especialmente por su impacto en las normas ambientales, la participación del sector privado y el manejo de ingresos provenientes de actividades extractivas.

Aunque el informe para segundo debate ya fue aprobado en comisión, la discusión en el Pleno se anticipa tensa y decisiva, debido a que varias bancadas han expresado reservas respecto al alcance de las reformas. Algunos legisladores sostienen que la propuesta podría alterar el marco de control ambiental, mientras otros defienden que es necesaria para modernizar sectores clave de la economía nacional.

La convocatoria fuera del Palacio Legislativo, en un campus universitario, también ha generado comentarios dentro del entorno político, pues no es común que debates de leyes urgentes se desarrollen fuera de la sede oficial.

Lo que está en juego

De aprobarse, la ley redefiniría el funcionamiento de industrias donde convergen intereses económicos, sociales y territoriales. De no alcanzar los votos requeridos, el Ejecutivo podría enfrentar un revés político en una de las iniciativas económicas más relevantes de su agenda.

