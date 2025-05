"Soy al que le dicen traidor": asambleísta correísta explica polémico apoyo de ADN

¿Otro "traidor" en las filas del correísmo? Esa fue la pregunta que el asambleísta por la Revolución Ciudadana, Sergio Peña, intentó responder este 21 de mayo de 2025, luego de haber sido mocionado y apoyado por el movimiento ADN para que integre el Comité de Ética de la Asamblea Nacional.

El nombre de Peña ya ha salido a flote en dos ocasiones bajo el polémico apoyo de la bancada oficialista. La ocasión más reciente fue el 19 de mayo de 2025, cunado fue propuesto para que ocupe uno de los cinco espacios del Comité de Ética, pero no fue alcanzó los votos.

La primera ocasión que Peña fue mencionado por el oficialismo fue en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, realizada el 14 de mayo de 2025. En ese momento, la bancada de ADN mocionó que Peña integre el Consejo de Administración Legislativa (CAL), pero tampoco obtuvo los votos.

El correísmo reclamó que el secretario de la Asamblea bloqueó la solicitud y no dio trámite al pedido para inscribir la bancada de la Revolución Ciudadana. Foto: Cortesía Flickr Asamblea Nacional

¿El asambleísta correísta Sergio Peña se "vendió" al bloque de ADN?

Tras la nueva moción y apoyo del oficialismo, el asambleísta correísta Sergio Peña publicó un video en sus redes sociales intentado responder a las críticas en su contra relacionadas con que el apoyo de ADN responde a que ya traicionó a la Revolución Ciudadana.

"Soy Sergio. El mismo Sergio Peña que ha sido mocionado en la Asamblea dos veces, que hoy es la manzana de la discordia para muchos y para otros es un traidor. El mismo Sergio del que dicen que ya ha sido mocionado dos veces y que seguramente falta un empujoncito para que se vaya al Gobierno. Sí, ese Sergio al que le dicen traidor", arranca el video del asambleísta Peña.

Respecto al polémico apoyo del oficialismo, el asambleísta del correísmo señaló que existen estrategias detrás que la ciudadanía no conoce. "La política no es un Barcelona vs Emelec, No se juega con la barriga, se juega con la cabeza. Ese es el primer error que se ha cometido. No entender con cabeza fría que se están utilizando estrategias y que ustedes están cayendo en eso", acotó.

El oficialismo celebró la aprobación de su moción para conformar las 15 comisiones especializadas permanentes de la nueva Asamblea Nacional. RENE FRAGA/EXPRESO

Peña ha sido mocionado por ADN, pero ha votado junto al correísmo

En ese sentido, el legislador Peña sostiene que las críticas sobre su supuesta traición a la Revolución Ciudadana no se sustenta en la práctica. "¿Cómo votó Sergio? Si revisan mis votaciones, han sido en congruencia con la bancada (correísta). Siempre he votado como ha votado la bancada", respondió.

Por ejemplo, Peña señaló que cuando fue mocionado para el Consejo de Administración Legislativa (CAL) él no voto, ya que el bloque decidió no registrase para la votación y, por ende, no hubo sus votos para esa moción del movimiento ADN.

Asimismo, en la segunda moción realizada por ADN para que integre el Comité de Ética, Peña señala que nuevamente la bancada correísta no se registró para la votación y no se apoyó la propuesta de la bancada oficialista.

¿Ni mi bancada me quiere?

¿Me vendí?

¿Todo ADN votó por mi?



El árbol se lo conoce por sus frutos,

y al asambleísta por sus votaciones😉



Todas mis votaciones han sido de acuerdo con las decisiones unánimes de mi bancada. pic.twitter.com/LUvnGZtMuN — Sergio Peña Veloz (@abg_sergioec) May 21, 2025

