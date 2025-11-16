Latacunga: Mujer fue rescatada tras caer desde el puente de San Felipe al río

Bomberos y Policía coordinaron un operativo de emergencia durante la madrugada para socorrer a una mujer de 27 años

En horas de la madrugada de este domingo 16 de noviembre, las unidades de rescate del Cuerpo de Bomberos de Latacunga atendieron una alerta emitida por el ECU911 sobre una persona en peligro a orillas del río Pumacunchi, bajo el puente del sector San Felipe, ubicado al occidente de Latacunga.

Consulta Popular 2025: inicia el escrutinio y se conocen los primeros resultados Leer más

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron a una mujer de aproximadamente 27 años, quien presentaba politraumatismos moderados en la pelvis y columna vertebral. Ante la complejidad del terreno, el personal especializado empleó técnicas de rescate con cuerdas para realizar el descenso y posterior ascenso controlado desde el interior del cauce.

Tras la extracción, la mujer fue entregada a paramédicos de una ambulancia para su valoración y estabilización. Según los primeros reportes, la ciudadana se encontraba con signos vitales estables, por lo que recibió atención prehospitalaria inmediata antes de retirarse del lugar. No se detalló un diagnóstico definitivo sobre su estado posterior.

Te invitamos a leer: CNE sella sistema informático para garantizar transparencia en el referéndum 2025

¿Por qué cayó la mujer del puente, cuál es la hipótesis?

El coronel Armando Padilla, comandante de Policía en Cotopaxi, confirmó que la alerta se registró alrededor de las 04:00, hora en la que se activó el protocolo conjunto entre Policía, Bomberos y servicios médicos para atender la emergencia. Padilla explicó que la hipótesis preliminar indica que la mujer se habría precipitado accidentalmente al río, aparentemente bajo los efectos del alcohol. “Estaba por el puente y al parecer se resbaló, cayendo al cauce”, señaló.

El comandante destacó que la oportuna llamada al ECU911 fue clave para evitar un desenlace mayor. “Entre más rápido se reporte una emergencia, más inmediata es la respuesta. La coordinación entre instituciones permitió realizar un rescate eficiente”, afirmó.

Según moradores del lugar no sería el primer caso de una persona que cae del puente al río, la hipótesis es que las barandas de seguridad del puente no cumplirían con la altura necesaria por lo que la gente que se apoya a las barandas perderían la estabilidad, resbalarían y caerían.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ