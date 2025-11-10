Las hijas de Fernando Villavicencio renuncian a una reparación económica

Amanda, hija de Fernando Villavicencio, apoya la teoría de la Fiscalía en contra de José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, presentaron una acusación particular contra los procesados José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y Xavier Jordán, a quienes señalan como autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

El documento detalla la participación de los acusados y los pedidos de reparación integral. En este último punto, las hijas de Villavicencio renuncian expresamente a cualquier compensación económica, con el argumento de que aceptar dinero sería inmoral, ya que provendría del mismo origen con el que se pagó a los sicarios. En su lugar, solicitan una reparación simbólica y moral basada en la justicia restaurativa, que incluya el reconocimiento público de culpabilidad de los autores intelectuales. Piden que, si se dicta una sentencia condenatoria, los responsables declaren ante el país: “Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio”.

Fin de la instrucción fiscal

La investigación judicial sobre el asesinato, considerada una de las más complejas de la Fiscalía, ha enfrentado serios obstáculos: nueve personas fueron asesinadas durante el proceso, incluidos los presuntos sicarios, y se registraron destrucción de pruebas, amenazas a testigos, filtraciones de información y manipulación de audios. El cierre de la instrucción, previsto para el 2 de diciembre, si la fiscal Ana Hidalgo no solicita la vinculación de nuevos sospechosos, será un paso decisivo. Con las evidencias recopiladas, la Fiscalía podrá solicitar el llamado a juicio y sostener su acusación ante los jueces.

Según el escrito presentado por las hijas del político, la evidencia reunida —testimonios, pericias forenses, análisis de dispositivos electrónicos y registros de comunicaciones— demuestra la existencia de una organización criminal con estructura jerárquica, reparto de tareas y una voluntad común orientada a ejecutar el crimen.

Los roles de los procesados, según la acusación particular

El documento atribuye a José Serrano el uso de su influencia en la Policía Nacional para obtener información reservada sobre el esquema de seguridad de Villavicencio y facilitar su vulnerabilidad. A Daniel Salcedo lo señala como responsable del financiamiento ilícito, manejo de recursos y apoyo logístico. A Ronny Aleaga, exlegislador y vinculado a estructuras delictivas, se lo identifica como nexo político y garante de impunidad, encargado de evitar resistencia institucional. Finalmente, Xavier Jordán habría actuado como instigador y promotor directo del asesinato, motivado por intereses económicos y retaliaciones políticas.

El texto concluye que la participación de los acusados no fue circunstancial, sino planificada y coordinada dentro de un “plan criminal unificado” destinado a eliminar a Fernando Villavicencio. Además, advierte que el proceso requiere vigilancia judicial y garantías de independencia procesal, debido a la capacidad de influencia y corrupción atribuida a los involucrados.

