La Policía encontró cabezas en sacos de yute: Esto es lo que se conoce

El hecho ocurrió durante un patrullaje en la zona rural de Naranjal. La Policía cree que los hombres eran de Manabí

La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en la provincia del Guayas, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país. Sin embargo, la entidad policial cree que el hecho violento no habría ocurrido en el lugar del hallazgo.

El hallazgo ocurrió en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, la madrugada de este sábado 14 de febrero de 2026. Los uniformados acudieron al lugar tras recibir una denuncia ciudadana por un presunto robo.

Según el coronel Whashinton Castillo, comandante Subzona Guayas, tuvieron conocimiento del hecho violento a las 01:41. Fue en el kilómetro 66 del Recinto Eloy Alfaro de la Parroquia Jesús María en donde se encontraron los dos sacos de yute de color blanco.

Panfletos en el lugar del hallazgo

Junto a los sacos se encontraron varios panfletos con la frase: “Prohibido robar”, según comentó el mismo comandante. Las cabezas pertenecen a hombres que, hasta el momento, no han sido identificados.

"Se puede evidenciar que esta no es la escena primaria, a pesar de que, alrededor de los sacos de yute había varios panfletos", señaló Castillo. También afirmó que hay indicios de que el hecho violento habría ocurrido fuera de la Subzona Guayas. "Se tiene la idea preliminar de que habrían sido de la provincia de Manabí", señaló.

Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para cumplir con los procedimientos legales que permitan determinar la identidad de las víctimas.

El 2025 fue un año violento

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

