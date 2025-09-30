Expreso
TOAINGA
Wilson Toainga (c) es el fiscal general del Estado subrogante.cortesía

La Fiscalía desmiente la renuncia del fiscal Wilson Toainga

El rumor tomó fuerza la noche del pasado 29 de septiembre. Se aclaró a través de un breve comunicado 

  • Redacción Actualidad

El fiscal Wilson Toainga sigue en su cargo. La Fiscalía General del Estado publicó un comunicado en el que desmintió un rumor sobre la supuesta renuncia del fiscal subrogante Wilson Toainga. El breve comunicado informa que el relato que circuló en redes sociales sobre la renuncia de Toainga es falso. Termina invitando a los ciudadanos y a la opinión pública a informarse a través de los canales oficiales de la institución. 

El rumor empezó a circula la tarde del 29 de septiembre y tomó fuerza en la noche. Ese día, según información publicada por el Fiscalía en su cuenta oficial de X, Toainga participó en la audiencia del caso Ligados que investiga una presunta trama en el Consejo de Participación Ciudadana para captar cargos. En esa audiencia, la Fiscalía logró que la jueza Daniella Camacho ordenara la prisión preventiva de la exlegisladora de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta; y la caución de 11.280 dólares para el exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga.

En la mañana y tarde del 29 de septiembre también se dio la audiencia del caso Triple A en el que es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pero en esta audiencia no participó el fiscal Toainga, sino el fiscal del caso Carlos Alarcón. 

Wilson Toianga, fiscal General, compareció el 23 de junio de 2025 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Toainga: "¿Quién nos respalda en nuestra seguridad y la de nuestras familias? Nadie"

¿Quién es Wilson Toainga?

Toainga es el fiscal subrogante del Estado. Quedó a la cabeza a la Fiscalía General del Estado luego de que Diana Salazar renunciara al cargo días después de terminarse su periodo legal y asumir como embajadora del actual Gobierno en Argentina. 

Toainga es doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado de Especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena, así como con una maestría en Derecho Penal y Criminología. También cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Penal.

Es funcionario de carrera de la Fiscalía desde el 2001. Ha sido fiscal de Pichincha y de Esmeraldas, así como agente fiscal en varias unidades especializadas, una de ellas la de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, según su hoja de vida publicada en la página oficial de la Fiscalía. 

