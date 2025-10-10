La Fiscalía de Perú pide prohibir la salida del país a Dina Boluarte

El Ministerio Público cursó el pedido ante las investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción

La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país, hasta por 36 meses, a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder a falta de seis meses para elecciones generales por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su vicepresidenta.

La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria.

Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.

En el primer caso, Boluarte presuntamente "se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud (seguridad social) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas".

En el otro caso, a la ya exmandataria se le investiga por la presunta "recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón", el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Castillo y ella ganaron las elecciones de 2021, y al que presuntamente Boluarte también ayudó para que se mantuviera prófugo de la Justicia tras una condena por corrupción.

Al menos 49 muertos en protestas

Entre otros hechos que se le imputan está la muerte de al menos 49 personas durante la represión a la ola de protestas que reclamaba nuevas elecciones luego de la detención y encarcelamiento preventivo del presidente Castillo, al que sucedió como su vicepresidenta y tras protagonizar el izquierdista un fallido intento de golpe de Estado en 2022 con el que buscaba evitar su destitución.

Asimismo, a Boluarte se le investiga por supuestamente recibir regalos lujosos como relojes Rolex no declarados, no informar de que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a una serie de cirugías estéticas y falsificar la firma en varios decretos durante el tiempo que estuvo convaleciente.

Tras conocerse que la mandataria iba a ser destituida corrieron rumores de que podía haber sondeado un eventual asilo en embajadas de países extranjeros como Argentina, Brasil y Ecuador, lo que fue descartado por su abogado personal, Juan Carlos Portugal, quien este viernes reiteró que Boluarte "ni está asilada ni está no habida, (ella) está en su casa".

Sin embargo, decenas de personas llegaron en la noche del jueves hasta la Embajada de Ecuador en Lima para protestar contra Boluarte y tratar de impedir un eventual ingreso de la ahora exgobernante a la sede diplomática del vecino país.

"Está en su casa", dice el abogado de Dina Boluarte

Juan Carlos Portugal, abogado personal de Boluarte, aseguró que su defendida se encuentra en su vivienda personal y nuevamente volvió a descartar que vaya a asilarse en una embajada extranjera o a fugarse del país.

"Ni asilada ni no habida, ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país", escribió Portugal en un mensaje en redes sociales para disipar los rumores después de que en torno a la 1.15 hora local (6.15 GMT) se viese salir del Palacio de Gobierno al vehículo presidencial donde supuestamente Boluarte abandonaba la sede presidencial.

"Dejen el delirio informativo, al lado, y construyan un periodismo veraz, educado y responsable", señaló el letrado en referencia a la prensa peruana.

"La sujeción al país y el respeto a los poderes del Estado no es un romántico discurso, bañado en tinta, de mi clienta. Es principista y representa su forma de vida. Así lo fue en sus años como presidenta, y lo es hoy como ciudadana peruana. Son valores supremos que escasean en la política, y que pocos conviven en ello", añadió.

